Il reality show dell’Isola dei Famosi genera sempre molte domande e molte curiosità nel pubblico da casa. Questo programma, infatti, non va in onda 24 ore su 24, pertanto, i telespettatori non possono sapere cosa accade a telecamere spente. I concorrenti sono davvero isolati da tutto e tutti o possono interagire con i cameramen? Come funziona per l’igiene intima e per andare al bagno? Inoltre, ci sono dei trucchetti per rendere la permanenza sull’isola più gradevole? A queste e a tante altre domande ci ha pensato a rispondere un’ex concorrente di questa edizione, ovvero, Greta Zuccarello.

Rapporti con i cameramen e igiene intima all’Isola dei Famosi

Quali sono i retroscena sull’Isola dei Famosi, quello che non va in onda e che il pubblico non conosce? Partendo dal rapporto con i membri dello staff, tra cui i cameramen, Greta ha ammesso che è severamente vietato per i naufraghi interagire con loro. Tuttavia, esiste un momento durante il quale è possibile scambiare due parole con lo staff, ovvero, quando si viene eliminati. In quell’occasione, infatti, si può interagire e si possono avere dei contatti con il “mondo esterno all’isola”.

In merito all’igiene intima, invece, le condizioni sull’isola sono decisamente precarie. I concorrenti, naturalmente, hanno a disposizione una sorta di “bagno”. Definirlo tale è per Greta un parolone, in quanto si tratta semplicemente di una zona apposita e riservata in cui espletare i propri bisogni fisiologici. Per l’igiene intima, invece, le docce e gli shampoo si effettuano con l’acqua salata del mare. I naufraghi hanno a disposizione delle scorte di acqua dolce, ma esse servono principalmente per bere, quindi, non vengono usate per lavarsi.

“Trucchetti” vietati sull’Isola, incontri pericolosi e altre curiosità

Nel corso del suo botta e risposta con i fan di Instagram, poi, Greta Zuccarello ha parlato anche di alcuni “trucchetti” che potrebbero rendere la permanenza sull’isola più gradevole ma che, purtroppo, sono vietati. In particolare, la giovane ha ammesso che si potrebbe pensare di poter accendere il fuoco con le lenti da vista, tuttavia, questo è vietato dal regolamento. Nel caso in cui qualcuno fosse stato beccato a compiere una simile azione, infatti, il gruppo sarebbe stato punito e il fuoco spento, pertanto, i naufraghi non ci hanno neppure provato.

La Zuccarello, poi, ha raccontato anche alcuni incontri pericolosi che si possono fare sull’Isola dei Famosi, come ad esempio i serpenti. Per fortuna, la giovane ha detto che essi non si siano mai avvicinati nella zona dell’accampamento, tuttavia, nella foresta c’erano eccome. Altri incontri poco gradevoli, poi, sono quelli con i mosquitos, dato che sono presenti in Honduras in un quantitativo davvero notevole. Per contro, invece, le acque sono sempre molto sicure e scevre dalla presenza di eventuali squali, sta di fatto che i concorrenti possono tranquillamente fare il bagno e allontanarsi anche entro un certo range.

Greta, poi, ha fatto delle sue considerazioni personali in merito alle cose che le sono mancate di più o a quelle che l’hanno disgustata sull’isola. Tra le prime c’era, sicuramente, il desiderio di mangiare cibo sano, per contro, invece, non ha sentito affatto la mancanza del cellulare o del fumare. Le cose che l’hanno disgustata sono stati alcuni alimenti, come ad esempio il cocco e i cactus che mangiavano continuamente per sopperire in senso di fame.