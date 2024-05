Pomeriggio 5 andrà in onda ancora per qualche settimana prima della normale sospensione dovuta alle ferie estive. Ad ogni modo, per Myrta Merlino le cose sono un po’ differenti. La donna, infatti, interromperà con un certo anticipo il suo lavoro all’interno del talk show pomeridiano, sta di fatto che sarà sostituita per ben due settimane. Vediamo cosa succederà.

Quando Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 e chi la sostituirà

I programmi Mediaset stanno per chiudere i battenti. Poco alla volta, infatti, essi lasceranno il posto ad un’altra tipologia di intrattenimento. Pomeriggio 5 chiuderà i battenti a metà giugno. Myrta Merlino, però, lascerà la guida della trasmissione ben due settimane prima della chiusura.

L’ultima apparizione della donna, infatti, è prevista per il 30 maggio, stando a quanto rivelato da Dagospia in queste ore. Per le due settimane successive, dunque, non sarà lei a condurre il talk show pomeridiano, bensì, l’ormai familiare al pubblico di Canale 5 Giuseppe Brindisi. Al momento non sono stati rivelati i motivi che hanno spinto la donna a prendere questa decisione, tuttavia, una cosa è certa, qualcosa non quadra.

Ulteriori conferme di malcontenti interni: che succede

La scelta di anticipare la sua uscita di scena dall’edizione di quest’anno di Pomeriggio 5 non fa altro che confermare le voci che, ormai, stanno circolando da mesi. La presenza di Myrta nella trasmissione non sembra essersi rivelata particolarmente azzeccata, ragion per cui è altamente probabile che la prossima edizione sarà affidata a qualcun altro, probabilmente a Cesara Buonamici. Anche Simona Branchetti è in lizza, ma al momento non ci sono certezze. ciò che si sa è che la donna presto tornerà al timone di Morning News dopo la chiusura estiva di Mattino Cinque News. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.