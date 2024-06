Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 6 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Confermo che l’Ariete è un segno costantemente attivo, ma in questa fase presente, il suo livello energetico è decisamente incrementato. La rapida risposta, l’impetuosità e la fermezza sono tutte qualità che attualmente sono ben accentuate. Grazie a queste coordinate astrali, non c’è spazio per indugi. Perciò, anche in ambito sentimentale, non si perdono occasioni: qualcuno potrebbe rivelare o riscoprire un affetto.

Oroscopo del Toro

Per l’amico Toro, questi sono momenti peculiari. Ho illustrato più volte come sembrerebbe che qualcuno stia potando rami, alterando il solito corso ordinato delle cose. Ci sono individui che stanno conoscendo nuove prospettive sia nella sfera lavorativa che in quella affettiva rispetto a poco tempo fa. Adesso, il Toro mostra il suo lato affabile e gentile, ma quando perde la pazienza si trasforma in un essere irascibile. Quindi, non escludo che in questo ciclo possano esserci dei nativi del Toro che, comprensibilmente, stiano dimostrando una certa impazienza o che ambiscono a ricevere chiarificazioni che di recente sembrano essere mancate. Tante false apparenze sono finalmente crollate, rivelando come alcune persone che credevi affidabili in realtà non lo fossero affatto.

Oroscopo dei Gemelli

Il firmamento è favorevole per i Gemelli, l’immagine è dipinta dalla creatività. Il Sole, la Luna, Mercurio, Venere e Giove sono tutti alleati. C’è tuttavia un intruso, Saturno, che nonostante non sia favorevole, fornisce solo minori inconvenienti. Principalmente causando nervosismo e potenziale perdita di concentrazione, che possono portare a difficoltà più imponenti da affrontare e superare. Non escludo che potresti perdere il controllo in questa situazione. È importante sottolineare che mentre sei il centro dell’attenzione adesso, cerca di non portare le tensioni lavorative nella tua vita sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Cara/o Cancerina/o, la lucciola del cosmo – la Luna – è presto in arrivo nel tuo angolo zodiacale, un presagio alquanto promettente. Dal 17, Mercurio e Venere saranno fieri ospiti del tuo segno. Proprio per questo motivo, mi sento di prevedere che questo periodo sarà fondamentale per rinvigorire le tue relazioni affettive. Quando sei felice o sereno in ambito amoroso, o almeno non sei assillato da conflitti sentimentali, riesci a esprimere tutta la tua forza e determinazione anche sul fronte lavorativo. Se ti trovi ad affrontare rapporti in tempesta, armati di pazienza: a partire dal 17, l’influenza di Mercurio e Venere sarà fondamentale. Potranno aiutarti a distinguere ciò che vale la pena perseguire da ciò che, invece, è meglio lasciare alle spalle.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, rispetto al passato mese di Maggio, l’oroscopo mostra delle prospettive celestiali inaspettatamente favorevoli. Maggio è stato caratterizzato da pesantezza, tensione, preparazione, preoccupazione e, purtroppo, per alcuni potrebbe aver avanzato problemi di salute. Ora, non solo si presenta l’opportunità di trionfare in una sfida – predizione che avevo già fatto e descrivev nel mio libro in precedenti situazioni – ma è fondamentale rimboccarsi le maniche di nuovo. È risaputo che il Leone dà il suo massimo in condizioni di competizione. Perciò, la vittoria di una sfida inevitabilmente spinge all’inizio di un’ulteriore. Non c’è carenza di ottimismo e una rinnovata energia per agire è nell’aria.

Oroscopo della Vergine

Per qualche periodo, la Vergine avverte una certa ostilità nell’aria. Si tratta pur sempre di un segno che possiede una forte resilienza e che riesce a mantener sotto controllo le proprie emozioni, specialmente nei momenti di stress. Di conseguenza, ci possono essere delle situazioni soggettivamente scomode. Probabilmente si sta vivendo qualche tensione con le persone che ti circondano e potresti sentire che ci sia stato un comportamento scorretto da parte loro. Tuttavia, mantieni la pazienza e la lucidità: da venerdì, le cose inizierrano a migliorare. Tuttavia, come preannunciato, questi giorni possono risultare un po’ pesanti, anche fisicamente.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, essendo tu simbolo di creatività, rammento costantemente la tipica contraddizione che caratterizza coloro nati sotto il tuo segno, bramosi di una sicurezza assoluta. In molti anelano, che so, stabilità lavorativa, rapporti sentimentali duraturi, entrando però spesso in conflitto con loro stessi. È davvero possibile combattere creatività e monotonia, stimoli nuovi e uniformità di vita? Proprio per questa ragione, coloro che hanno trascorso lunghi periodi nell’ovvio, stanno ora alla ricerca di novità. L’amore può riacquistare importanza ed è per questa ragione che invito chiunque abbia vissuto una crisi di affetti a cercare riconciliazione, se fattibile, o comunque a cercare di spostare il proprio sguardo in nuove direzioni.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, potrebbe sembrarti difficile mettere da parte ciò che è accaduto, ma ti consiglio di non lasciarti condizionare dalle tensioni sperimentate negli ultimi tempi, in particolare nel mese di Maggio. Ciò che è passato non dovrebbe influire sul tuo futuro. In aggiunta, dopo le 17, Venere si posizionerà in un aspetto favorevole per te. Pertanto, le cose si preannunciano migliorate verso la fine del mese e l’inizio di Luglio. Questo periodo potrebbe portare alla luce un nuovo amore, una passione o persino un incontro fortuito. E non è tutto, le stelle sembrano promettere vantaggi per coloro che cercano di avanzare nella sfera professionale. Quindi, apri il tuo cuore alle emozioni positive che queste prossime giornate possono portare con sé.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti avevo alertato su certe opposizioni astrali che potrebbero compromettere le tue certezze tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Voglio ricordarti che tendi ad affidarti troppo agli altri, e talvolta anche a te stesso. Perciò, faresti bene ad essere cauto. Se ti senti di condividere un segreto, assicurati che la persona con cui lo fai sia genuinamente dalla tua parte. Al momento è essenziale che tu resisti a qualsiasi tentativo di provocazione. Ti avevo suggerito un periodo di riflessione. Chi ha agito in modo troppo impulsivo potrebbe dover rimediare agli errori commessi. Fai attenzione, inclusa la sfera affettiva.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, puoi aspettarti una soddisfazione significativa e un trionfo entro la metà di giugno. Il fine settimana promette anche risposte positive. La costellazione nel tuo periodo suggerisce che sei una persona di grande resistenza. Certo, anche chi è forte necessita un po’ di riposo. Voglio avvisarti che la parte finale di giugno potrebbe rivelarsi un po’ faticosa. Quindi, è importante che tu viva al massimo il presente, mettendo in campo le tue iniziative, esprimendoti in termini d’amore. Ma ricorda, pianificare una brevissima vacanza per il fine giugno o l’inizio luglio non sarebbe affatto una cattiva idea. Ti avviso in anticipo così avrai tempo per programmare tutto per il meglio.

Oroscopo dell’Acquario

In questo periodo, l’Acquario si trova in uno straordinario momento di liberazione ed espansione. La presenza del Sole e della Luna nelle prossime giornate potenzia tale energia positiva. Coloro che hanno operato con saggezza e pazienza in precedenza vedranno finalmente i frutti delle loro azioni. C’è l’aria di grandi cambiamenti. Potrebbero sorgere alcune incertezze sul piano professionale, ma ci sono anche nuove opportunità che si palesano. Unica nota stonata si riferisce alla salute: Marte in aspetto dissonante richiede attenzione. Cautela per quanto riguarda la postura e l’affaticamento.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, rimanete vigili poiché vi potreste trovare in uno stato di nervosismo dominante. La presenza conflittuale di Venere non indica necessariamente la fine di un amore. Osservando l’attuale alineamento stellare, deduco che potresti essere diventato notablemente critico e discutibile. Ti consiglio caldamente di lasciare scorrere la tensione che potrebbe accumularsi nell’amore o nella sfera professionale, dato che questa potrebbe causare qualche imprevisto per alcuni giorni. D’altro canto, suggerisco cautela e attenzione al benessere fisico.

