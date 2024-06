Anche in questi ultimi momenti di convivenza sull’Isola dei Famosi c’è chi si trova sul piede di guerra. Edoardo Franco, ad esempio, ha avuto un duro sfogo contro Artur Dainese. Lo chef ha deciso di adoperare il suo solito modo di fare ironico e pungente per prendersi gioco del compagno d’avventura. Ecco cosa è successo.

Edoardo Franco fa la parodia di Artur Dainese all’Isola dei Famosi

Nel corso di questi ultimi giorni di permanenza in Honduras, i concorrenti hanno deciso di viversela in maniera molto zen. Il più sereno e in pace con se stesso con il mondo sembra essere, inaspettatamente, Artur Dainese. Il naufrago, infatti, ha invitato i compagni d’avventura a godersi questi ultimi momenti in totale relax, tra sole, mare e riposo. Domani i battenti dell’Isola dei Famosi si chiuderanno, pertanto, non vale la pena farsi il sangue amaro.

Di umore totalmente differente, però, è stato Edoardo Franco. Sin dall’alba, infatti, lo chef si è mostrato particolarmente ostile al comportamento dei suoi compagni d’avventura. Il protagonista ha attaccato soprattutto Artur. Nello specifico, ha iniziato a fare la sua parodia imitando il suo modo di fare zen, che poco si addice a tutto il percorso che ha portato avanti fino a questo momento. Secondo Franco, infatti, Dainese starebbe mettendo su una recita, in quanto non si starebbe comportando in maniera sincera. Inoltre, ha anche paragonato il modello allo spot di una protezione solare che fa così: “Goditi il momento, esponiti, ma proteggiti sempre”. Ebbene, questo è un po’ il modo di fare che ha deciso di assumere Artur.

“Non ho più voglia di stare in una convivenza forzata”

A Edo l’#Isola inizia a stare un po’ stretta… pic.twitter.com/AGpzBaGn9A — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 4, 2024

La reazione di Artur e di Alvina Verecondi Scortecci

Le ostilità di Edoardo Franco, ovviamente, hanno contribuito a generare un po’ di tensione sull‘Isola dei Famosi. Artur Dainese, infatti, lo ha accusato di voler a tutti i costi rovinare questi ultimi giorni di permanenza nel reality show agli altri concorrenti. Anche Alvina Verecondi Scortecci è apparsa piuttosto spazientita.

La contessa, infatti, durante una chiacchierata con Artur, ha ammesso che Edoardo, ogni tanto, ha questi momenti di sfogo dove butta fuori tutto quello che ha dentro. Il modo migliore di relazionarsi a lui quando questo accade è ignorarlo, cosa che in effetti hanno fatto entrambi. In merito a Edoardo Stoppa e Aras Senol, invece, i due hanno preferito comportarsi in maniera neutrale, non intervenendo e non schierarsi da nessuna delle due parti.