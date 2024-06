Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 4 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 4 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, impeto esplosivo é quello che caratterizza le tue prossime giornate, in particolare tra mercoledì e venerdì, quando avrai molte stelle a tuo favore. Non è nel tuo carattere restare a guardare, piuttosto sei un guerriero del tuo segno zodiacale, e ora avrai la possibilità di trionfare in alcune sfide. Faccio un pensiero particolare per i creativi e coloro che hanno l’opportunità di cimentarsi in nuove avventure, c’è un desiderio forte di fare tesoro del tempo andato. Un amore chiave sta per diventare importante: se non hai una passione, è il momento di cercarla.

Oroscopo del Toro

Come ho sottolineato nei miei precedenti interventi, Toro, la tua sensazione di elevata tensione tra febbraio e marzo non era infondata. È il momento di rivedere certi accordi. Nelle prossime settimane, e sicuramente entro la metà di giugno, sentirai l’impulso di valutare se una relazione professionale abbia ancora un senso o meno. In circostanze particolari, potresti distanziarti da un gruppo o un ruolo. Alcuni di voi hanno già intrapreso questa strada negli ultimi mesi. Iniziando da domenica, Marte farà il suo ingresso nel tuo segno, portando con sé una rivalutazione delle tue finanze. Anche se questo periodo prevede certe limitazioni, sarai sorpreso di quanto alla fine potrebbe rivelarsi prezioso.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la settimana si profilerà con qualche episodio inatteso intorno a metà. Rilevo che diversi astri ti sosterranno nei prossimi giorni, e con l’arrivo del novilunio un vento di audacia soffierà sul campo amoroso. Non mancheranno insomma le occasioni fornite da queste indicazioni stellari, ma poi sarai tu a dover far risplendere le tue virtù migliori. Come dico spesso, un oroscopo favorevole è simile ad un sipario che si apre su un palcoscenico dove noi siamo chiamati a recitare. Ed è fondamentale convincere il pubblico della nostra bravura: chi ha fatto le prove con dedizione, troverà successo. E’ un momento propizio anche per risvegliare sentimenti.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, fate attenzione a lunedì 17 giugno! La settimana si presenterà con molteplici trasformazioni positive, grazie all’influenza di Venere che sarà in compagnia di altri pianeti nel vostro segno. Questo porterà alla maturazione di solide promesse, in particolare per coloro che si sono trovati su un filo di lana in ambito professionale: presto porterete a casa dei risultati concreti. Affronterete ogni cambiamento con grande audacia. Siete persone molto emotive, ma in questo periodo specifico vi consiglio di far scorrere su di voi alcune sfide amorose come acqua sul corpo.

Oroscopo del Leone

Leone, oggi le tue sensazioni potrebbero sembrare confuse. Questo è comprensibile, visto che una recente prova ha pesato sul tuo benessere fisico. Ricorda che molti nati sotto il segno del Leone hanno affrontato delle difficoltà nel mese di Maggio. Tuttavia, è tempo di guardare avanti. Anche se hai dovuto fare una pausa per rigenerarti, ora ti prepari a nuovi ostacoli che, sono certo, supererai con successo. Ogni sentimento che proverai in campo sentimentale sarà di portata positiva.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il consiglio delle stelle per te in questa settimana è di navigare con molta cautela. Gli astri indicano che tra mercoledì e venerdì si presenteranno alcune difficoltà. Potresti avere l’impressione che alcune persone non ti siano state completamente leali.

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, si profilano tre giorni di grande rilievo. Gli autonomi e coloro che sfruttano la propria creatività sperimentano trionfi; un piccolo traguardo personale sembra essere a portata di mano. Naturalmente, Giove proietta nel futuro ulteriori e ancor più luminosi auspici. Al di là di qualsiasi dubbio, è un firmamento che favorisce il superamento delle ambiguità, la risoluzione dei legami difficili. Chiunque abbia concluso un rapporto, invece di sentirsi abbattuto o malinconico, sperimenta una sensazione di liberazione. Le buone ispirazioni non saranno una rarità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, c’è un’allineamento lunare contrastante che può indurre qualche incertezza, ma senti che domani le cose miglioreranno. A partire dal 17, troverai il tuo Sole, Venere e Mercurio in una posizione favorevole. Quindi, potremmo affermare che la prima metà del mese offre l’opportunità di recuperare quanto mancato a maggio. Oltre a ciò, la fine di giugno porterà un riconoscimento positivo, denotando così un rinvenimento emotivo e personale. Nonostante oggi si avverta qualche disagio, si prevede che nel fine settimana il tuo spirito si elevi sentendoti molto meglio.

Oroscopo del Sagittario

Mi ero espresso qualche tempo fa, anticipando nel mio libro che tra fine maggio e inizio giugno, il Sagittario avrebbe dovuto affrontare una serie di polemiche. Attenzione: l’eccessiva fiducia in sé stessi può essere un errore. Non dimentichiamo che il Sagittario è un segno di fuoco e tende ad esprimersi in maniera diretta, onesta. Ma prestare attenzione ai rumors attorno a voi potrebbe essere benefico. Ci sono situazioni dove il silenzio può essere piu’ eloquente di mille parole, soprattutto quando le posizioni degli astri non sono favorevoli, come in questo periodo. Quindi, forse sarebbe saggio evitare le dispute. Non preoccupatevi, questo periodo di incertezza passerà presto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, se desideri trionfare in una gara, allaccia le cinture perché entro la metà di giugno ti verranno date delle risposte favorevoli. Non sopporti quelli che blaterano senza sosta, sei una persona diretta e riservata nelle parole. Pertanto, ti suggereirei di evitare di prestare orecchio a individui che non valgono il tuo tempo. E soprattutto, evita di replicare a chi non ha la capacità di comprendere i tuoi pensieri. Come suggerisce un antico proverbio, chi nasce rotondo non può morire quadrato, indicando la tendenza fixa delle persone di non mutare. Si prevedono quindi trionfi, ma ti avverto che la seconda metà di giugno richiederà relax e quiete. Approfondiremo tale tema a suo tempo.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli amici dell’Acquario, l’agitazione di maggio sta finalmente volgendo al termine, seppure oggi la Luna potrebbe generare un po’ di stress. Non c’è necessità di reagire in maniera esagerata, già da domani vedrete miglioramenti. E mercoledì e giovedì sono giornate che dovreste segnare in rosso sul calendario. Se siete dell’Acquario avventuroso e desideroso di cambiamenti, probabilmente avrete già ricevuto una proposta interessante. Ricordate a maggio quando dicevo che sarebbe stato messo fine a tutto ciò che causava annoiamento? Beh, a volte è sufficiente programmare un evento o un cambiamento per sentirsi meglio. Nuove esperienze sono all’orizzonte.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, vi suggerisco di procedere con cautela, poiché da ora fino a venerdì potrebbero presentarsi alcune difficolta. State alla larga da coloro che sembrano essere invidiosi o costanti critici del vostro lavoro. Personalmente, credo che da ora a venerdì vi possano essere momenti in cui sentirete il bisogno di isolamento, di spegnere il telefono, riscoprire la serenità e distanziarvi da chi non vi apprezza degnamente. Ricordate, adesso è il momento per prendervi una pausa riflessiva, che vi aiuterà a organizzare al meglio le ottime opportunità che vi attendono a partire dal 17 giugno.

