Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi sono stati tanti i colpi di scena, ma non solo. Ad animare la messa in onda sono state anche le decisioni di alcuni concorrenti, che potrebbero portare a delle conseguenze piuttosto pesanti. Al centro di una polemica in queste ore c’è, ad esempio, Aras Senol. Ecco cosa ha fatto.

Il clamoroso autogol di Aras Senol all’Isola dei Famosi

Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi sono stati eletti i cinque finalisti, più uno segreto, di questa edizione. A rimanere in gioco sono: Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese e il segreto Samuel Peron. Eccetto quest’ultimo, però, che si paleserà al resto del gruppo solo nella puntata finale di mercoledì 5 giugno, gli altri cinque si sono nominati a vicenda.

Ebbene, proprio in tale fase, Aras Senol ha commesso quello che molti hanno definito un clamoroso autogol. Giunto in postazione nomination, infatti, il protagonista ha dovuto fare due nomi. Sul primo non ha avuto dubbi, in quanto ha scelto Alvina. Quando la conduttrice gli ha chiesto di fare anche il secondo, l’attore è rimasto senza parole non sapendo chi votare. Alla fine, però, ha optato per Edoardo Franco lasciando tutti senza parole.

Conduttrice e opinionisti basiti: Artur si gioca così la finale

Vladimir Luxuria è rimasta scioccata, sta di fatto che ha chiesto più volte al concorrente se fosse certo di voler nominare Franco invece di Stoppa, dato che Artur è leader. L’attore, allora, è andato un po’ in paranoia e, resosi conto dell’errore, ha provato a rettificare il suo voto, ma non è stato possibile.

Secondo gli opinionisti, Aras con questa mossa si è letteralmente giocato la finale. La sua è sembrata essere una scelta estremamente strategica, che potrebbe non piacere al pubblico da casa. Rinnegare un’amicizia per il gioco, infatti, è una scelta che non paga mai. Per questo motivo, secondo molti, Senol si è giocato la finale e sarà proprio lui ad essere eliminato nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi. Non resta che attendere per vedere se queste previsioni si avvereranno.