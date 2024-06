Un percorso lungo e impegnativo ha visto i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 mettersi in gioco sfidando la fame ed utilizzando le forze per durissime prove. Un’avventura che si avvicina ormai al termine, con una finale che vedrà battersi coloro che sono risultati essere i più adatti alla sopravvivenza in Honduras.

La semifinale che si è svolta domenica 2 giugno, è stata ricca di colpi di scena, tra eliminazioni e televoti che hanno portato il pubblico in studio e a casa a scoprire chi sono i finalisti. Tra eliminazioni inaspettate e sfide fisiche estreme, non è mancato lo spazio per confronti e sorprese. Come sempre, un recap della settimana ha raccontato cosa è accaduto nei giorni precedenti.

Isola dei Famosi semifinale: chi è stato il primo eliminato

Una serie di sviluppi nel corso della serata ha condotto i naufraghi dell’Isola in una battaglia senza esclusione di colpi, partita proprio dalle prime battute. In apertura infatti, l’attenzione è stata puntata sui tre concorrenti in nomination, che si contendevano la permanenza del reality show.

La conduttrice Vladimir Luxuria ha quindi fatto conoscere ai telespettatori il verdetto del televoto. Tra Artur, Karina e Samuel, a dover lasciare il gioco è stata la modella, che ha ottenuto soltanto il 15% di preferenze.

Isola dei Famosi semifinale: secondo finalista e catena di salvataggio

Per i naufraghi rimasti ancora in gara è arrivato il momento di scendere di nuovo in campo con una delle prove della serata. Aras, Samuel, Artur, Alvina, Edoardo Franco e Matilde si sono sfidati in una prova che ha permesso di decretare il secondo finalista.

Ad avere la meglio è stato Artur, che si è aggiunto quindi ad Edoardo Stoppa, l’unico ad essere già finalista grazie alla prova della dodicesima puntata. É proprio Dainese a dare il via ad una catena di salvataggio che vede infine, rimanere fuori Edoardo Franco.

Isola dei Famosi semifinale: terzo finalista e sorprese

L’aria di tensione che già si respirava tra i naufraghi, si è intensificata durante la prova per scoprire il terzo finalista. La scelta di Edoardo Stoppa di mettere in sfida Alvina contro Matilde in una dura prova fisica, ha messo in crisi proprio quest’ultima, che si è lamentata. A vincere è stata Alvina, che ha ottenuto così il suo pass per la finale.

Nel frattempo per lei è arrivato anche il momento di una deliziosa sorpresa. Alvina ha avuto modo di incontrare l’amatissimo fratello enologo, che ha portato con sé un buon vino ed un aperitivo da giocarsi con la prova ricompensa. Per Samuel invece, parole dolci da parte dell’ex compagna di Ballando, Iva Zanicchi, che è giunta in studio per sostenerlo nel suo percorso.

Anche Matilde ha avuto il suo momento speciale: l’amica del cuore Manila Nazzaro è arrivata da lei per farle rivivere l’emozione del recente matrimonio a cui la concorrente non ha potuto partecipare.

Isola dei Famosi semifinale: quarto e quinto finalista

Una nuova prova ha visto sfidarsi Aras e Samuel, che si sono messi in gioco con la prova apnea per scoprire il quarto finalista. Vince Aras, mentre il ballerino è penalizzato dalla poca confidenza con l’acqua e finisce al televoto flash con Matilde ed Edoardo Franco. Il quarto finalista dunque, è Aras.

Tra Matilde, Edoardo Franco e Samuel è stato riaperto un altro televoto. Questo ha portato a scoprire quale naufrago si aggiudica il titolo di quinto finalista. A passare è stato Edoardo Franco, ma per i due meno votati, che abbandonano la spiaggia, l’avventura non è ancora finita.

Isola dei Famosi semifinale: sesto finalista e nomination

La semifinale dell’Isola dei Famosi ha riservato una grande sorpresa per i naufraghi che sono stati eliminati ad un passo dall’ultima puntata. Per loro infatti, il gioco non è finito subito. Matilde e Samuel sono stati condotti su un’altra spiaggia, dove è stato comunicato loro di poter proseguire in veste di finalista segreto, dopo essersi sfidati.

Sulle prime, Samuel ha pensato di cedere il suo posto a Matilde, ma poi ha deciso di mettersi in gioco con l’Uomo Vitruviano ed è riuscito a superare la prova. Matilde dunque, è l’eliminata mentre Samuel è ufficialmente il sesto finalista. La puntata si è conclusa naturalmente con le nomination. A finire al televoto sono Edoardo Franco ed Aras, che scopriranno il verdetto nella finale di mercoledì 5 giugno.