Nel corso di una recente intervista, Gianni Sperti ha fatto delle confessioni su Uomini e Donne. A distanza di più di una settimana dalla fine del talk show condotto da Maria De Filippi, il ballerino ha tirato un po’ le somme di quest’anno. A tal proposito, ha svelato quale sia stato il momento più bello, quello peggiore, e non solo. Ecco tutto quello che ha confessato.

Il momento migliore e quello peggiore vissuto quest’anno a Uomini e Donne secondo Gianni Sperti

Durante un’intervista rilasciata per il magazine di Uomini e Donne, in edicola ogni inizio del mese, Gianni Sperti ha fatto delle interessanti confessioni sul programma. In particolar modo, l’opinionista ha svelato che il momento peggiore vissuto quest’anno è legato a Mario Cusitore. Gianni si era fidato di lui e, purtroppo, si è dovuto ricredere, pertanto, per lui ha rappresentato un’enorme delusione.

In merito al momento più bello, invece, Sperti ha ammesso di essersi emozionato moltissimo alla scelta di Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia. A tal riguardo, Gianni ha detto che quello è stato il momento più vero, sincero e toccante di tutta l’edizione. Ad ogni modo, tirando un po’ le somme di tutto, Sperti ha ammesso che il suo bilancio sia positivo poiché, alla fine, sia al Trono Over, sia a quello Classico si sono formate diverse coppie, adesso bisognerà capire se dureranno.

Gianni pronto al Trono di UeD? Rivelazioni inattese

Ad un certo punto, poi, Gianni Sperti ha svelato anche se parteciperebbe mai al programma in veste di corteggiatore o tronista. A tal riguardo, ha ammesso che non riuscirebbe mai a rientrare nella prima categoria, poiché non ce la farebbe a vedere la persona che gli piace relazionarsi ad altre. Per contro, però, potrebbe accettare il Trono. Questo potrebbe mai accadere davvero, proprio come emerso di recente su Tina Cipollari?

In merito alla sua vita sentimentale, infine, Gianni ha continuato ad essere molto reticente. Il ballerino ha ammesso che, al momento, non c’è nessuno nella sua vita, se non la sua cagnolina Mina. In ogni caso, anche se dovesse arrivare qualcuno, lui continuerebbe a mantenere massimo riserbo sulla faccenda.