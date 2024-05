È da tantissimo tempo che sul web circola la voce di un cambio di posizione per Tina Cipollari a Uomini e Donne. Ebbene, in queste ore, sono trapelate delle indiscrezioni davvero bomba, secondo le quali sembrerebbe che Maria De Filippi sia pronta a far mettere in gioco la storica opinionista in un ruolo diverso, che non ricopre da tantissimi anni, ovvero, quello di tronista. Ecco cosa è emerso.

Maria De Filippi vuole Tina Cipollari sul Trono di Uomini e Donne: la bomba

Tina Cipollari salirà davvero sul Trono di Uomini e Donne? Ormai è risaputo che la padrona di casa del programma pomeridiano ama cambiare. Ne sono un esempio la nuova sigla, lanciata durante il periodo del covid, che è andata a sostituire quella storica legata a UeD, oppure l’unione dei due troni, quello Over e quello Classico.

Adesso, però, pare che potrebbe arrivare una novità assolutamente spiazzante. Sull’ultimo numero del magazine Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, è stata sganciata una bomba. Pare, infatti, che la presentatrice sia intenzionata ad affidare il Trono a Tina Cipollari.

I motivi celati dietro questa decisione inaspettata

Considerando l’enorme successo riscosso durante tutte le dinamiche che si sono verificate nel programma tra l’opinionista e Giucas Casella, dunque, pare sia molto probabile che la conduttrice opti per questa decisione. Porre sul Trono persone più grandi di età, ormai, è una pratica che è stata sdoganata con l’arrivo di Ida Platano, quindi, non sarebbe affatto strano.

Proprio in riferimento all’ex tronista, pare che la possibilità di porre Tina Cipollari sul Trono sia stata fomentata dalla presunta delusione che la conduttrice avrebbe provato nei riguardi di Ida e del modo in cui ha portato avanti il suo percorso. La sua estrema vulnerabilità, infatti, pare non sia piaciuta alla conduttrice. Ricordiamo che, sul finire dell’edizione di quest’anno del programma, l’opinionista ha, come sempre, chiesto alla padrona di casa se l0anno prossimo sarà riconfermata nel suo ruolo. La conduttrice era scoppiata a ridere, consapevole del fatto che non potrebbe mai rinunciare a Tina nel suo show. Tuttavia, è probabile che dietro quella risata ci fosse proprio questo nuovo progetti.