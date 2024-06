Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 2 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 2 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Voglio rimarcare una volta di più l’energia e la forza galvanizzante che si presenta per l’Ariete in questo periodo. Questo segno zodiacale, quando avverte l’esigenza di mutare le circostanze, non resta ad attendere, ma agisce con spontaneità e fervore. Prevedo che, nei primi giorni di giugno, tu abbia l’impulso di eliminare gli elementi superflui e avventurarti nuovamente sul sentiero professionale, portando avanti un radicale riesame di tutte le tue iniziative. L’amore, nel frattempo, è al centro di un’intensa trasformazione, che potrebbe volgersi a tuo favore. Per cui consiglio ai single di essere proattivi. Con Venere, che seduce con la sua intrigante bellezza, è possibile che si aprano opportunità per nuove amicizie, per incontri inaspettati e magari per la realizzazione di progetti entro il termine dell’estate.

Oroscopo del Toro

Amico del Toro, gli ultimi mutamenti hanno avuto un impatto positivo su di te, pur avendo lasciato alcune cicatrici. Risplendi di una luce rinnovata e c’è una voglia ardente di mostrare al mondo una faccia diversa da quella di ieri. Non lasciarti scivolare nella disperazione e, soprattutto, se hai un sogno nel cassetto, fai tutto il possibile per farlo diventare realtà. Gli astri indicano un momento di riflessione sulla tua situazione finanziaria; che tu possegga un’azienda o abbia dovuto affrontare delle uscite economiche, è tempo di riconsiderare il tuo bilancio.

Oroscopo dei Gemelli

Prevengo i Gemelli, siate cauti con l’attuale posizione dei pianeti che offrono un’energia potente. Si intensificherà la facilità di comunicazione e pare che il favore divino ricadrà ancor più su cuori solitari e giovani, o su coloro che non hanno ancora individuato un punto di riferimento o, se più avanti con gli anni, hanno concluso un rapporto e ora cercano qualcosa di nuovo. Insisto costantemente sull’importanza delle idee, particolarmente per un segno zodiacale che si nutre di vibrazioni positive, attualmente estremamente attratto da domande sul destino e il futuro. I nuovi progetti ne trarranno vantaggio.

Oroscopo del Cancro

Il segno del Cancro nel mese di giugno mi affascina particolarmente e prevedo che il mio apprezzamento crescerà ulteriormente dal 17. Il motivo della mia preferenza risiede nel fatto che proprio lunedì 17, Venere e Mercurio entreranno nel Ciclo del Cancro e il 20, il Sole li raggiungerà. Interessante è il posizionamento di Mercurio rispetto a Marte, che sarà operativo da domenica 9. È evidente che si tratta di un cielo promettente, capace di portare riscatto. Persino le situazioni più curiose, come amori sognati, passioni irrealizzabili e attrazioni irresistibili, o incontri mai risolti, troveranno una soluzione positiva. Questo cielo non favorisce solo l’amore, ma sostiene anche il lavoro. Dunque, in questa domenica, potreste già iniziare a riflettere sulle opportunità positive che potrebbero manifestarsi per la settimana successiva.

Oroscopo del Leone

Le stelle mostrano che l’irrequietezza di maggio per il Leone è passata, lasciando un senso di forza e rinnovato benessere. Avevo previsto che le tensioni per il benessere fisico si sarebbero accentuate durante le prime tre settimane di maggio, ma ora emergono con grande chiarità le direzioni da perseguire e le strategie necessarie per un progresso significativo. Ne risulta che lavoro e carriera assumono un ruolo centrale, richiedendo un impegno maggiore. L’odierna configurazione astrale pone davanti a te delle sfide che, io lo so, non ti fanno paura perché hai sempre goduto della dolce sensazione che deriva dal successo. Ebbene, le stelle suggeriscono che ci sono buone possibilità di fare scelte vincenti nel breve termine.

Oroscopo della Vergine

Per quel che riguarda la Vergine, il suo focus oggi è rivolto a cercare soluzioni ai problemi personali, impegnandosi ad evitare individui complicati e comportamenti subdoli. Approcciate nuovi legami e nuove avventure con cautela, dato che potreste ritrovarvi a essere voi stessi i più scettici. Giugno può essere suddiviso in due fasi differenti. La prima metà del mese può apparire confusa con alcune persone in attesa di portare a termine i progetti attuali per liberare spazio per nuove opportunità. La seconda metà del mese, invece, promette soluzioni abbondanti. Perciò, il mio consiglio è pazientare, con una nota a margine, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi delle cadute nel vostro equilibrio emotivo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la luna che si contrappone nel tuo segno potrebbe non offrire svariati benefici. Nonostante ciò, ricorda che giugno è un periodo di realizzazioni personali. Se recentemente hai avviato un progetto o introdotto una tua opera, le prospettive di successo sono elevate. Tuttavia, è normale avere dei dubbi, ma evita di ripetere gli errori del passato. Ora, il tuo spirito creativo sta fiorendo al meglio! Sta arrivando un periodo di rinnovamento e rinascita, e grazie a Giove, questa fase benefica continuerà per molti mesi a venire.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la seconda metà di giugno sarà un periodo significativo per i tuoi affari personali, ma già da ora iniziano a vedersi all’orizzonte delle situazioni sentimentali più tranquille. Voglio sottolineare che sia lunedì che martedì avranno un avvio con qualche incertezza, pertanto, per oggi, ti consiglierei di rilassarti e cercare di non creare ulteriori complicazioni inutile. Se stai pensando di dare una svolta alla tua attività di ricerca di qualcosa di più gratificante o se devi discutere di progetti che ti stanno particolarmente a cuore, tieni a mente che la seconda metà di giugno sarà molto rilevante. Oggi è il giorno adatto per recuperare quel senso di equilibrio e di fiducia in te stesso che forse hai perso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questa nostra luna ti rende capace di superare anche le minime afflizioni. Ci aspetta un avvio di giugno che non sembra del tutto positivo. Potresti sentirti trascurato o potresti incontrare degli ostacoli professionali. Tuttavia, sappi che non devi lasciarti sopraffare dai sentimenti negativi, perché già a partire dalla settimana successiva vedrai un netto miglioramento.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, a tratti potresti sentire l’esigenza di fare delle rimostranze. Tuttavia, non dimenticare che non si cambia la propria natura. Perciò, anche se decidi di richiamare qualcuno, potrebbe essere una perdita di energie. Attualmente, dovresti concentrare le tue forze su questioni di maggior rilevanza. Il giorno odierno si presenta con alcune difficoltà e necessita di un attento maneggio.

Oroscopo dell’Acquario

Incredibile fase stellare per l’Acquario! Venere strizza positivamente l’occhio, mentre il Sole si accompagna ad un Mercurio sempre più intraprendente che entrerà in azione domani. Questa combinazione celeste emana nuovi stimoli, e una lauta spruzzata di creatività. Inoltre, ho la sensazione che ci saranno delle offerte vantaggiose all’orizzonte. Non autoescluderti dalla scena, l’amore è parte del gioco ed è un partner di danza più vivace. In questa particolare fase dell’anno è tutto assolutamente possibile, Acquario!

Oroscopo dei Pesci

Pesci, nelle prossime due settimane è importante soppesare attentamente ogni parola e cercare di non contrapporsi a nessuno. Sì, ci saranno delle sfide, ma ricordate, questa è una fase temporanea. Non appena ci sarà l’arrivo della seconda metà di giugno, vi sentirete completamente rigenerati. Tuttavia, potreste lottare con un po’ di agitazione. I recenti cambiamenti nella vostra posizione o responsabilità potrebbero farvi sentire come se foste in un posto lontano mentalmente. Coloro che lavorano come dipendenti potrebbero provare qualche insoddisfazione. In amore, fate molta attenzione – evitate di introdurre polemiche nel rapporto o di dimostrare mancanza di fiducia, perché potrebbe farvi sentire peggio.

