Una volta terminata la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono tornati sulla spiaggia per viversi quest’ultima settimana di reality show, dato che il programma chiuderà i battenti mercoledì prossimo. Anche se siamo ai titoli di coda, i malumori non sono mancati di certo. Artur Dainese, ad esempio, si è sfogato contro i suoi compagni d’avventura, ma non solo. Khady Gueye è stata la seconda eliminata della puntata di ieri, tuttavia, prima di andare via, la giovane ha lasciato i concorrenti in serie difficoltà.

Lo sfogo di Artur Dainese all’Isola dei Famosi, ma è tutta una strategia?

Dopo la puntata di ieri, i naufraghi sono tornati sulla spiaggia ed hanno cominciato ad organizzarsi per completare al meglio questi ultimi giorni di permanenza in Honduras. Artur Dainese si è subito lasciato andare ad uno sfogo a causa delle continue nomination che riceve. Il giovane, ormai, si è così abituato, al punto da non farci neppure più caso. Secondo Edoardo Franco, quella di Artur sarebbe una strategia. Dainese, ormai, ci sguazzerebbe nello stare in nomination, poiché ha capito di avere un seguito a casa abbastanza importante. Proprio per tale motivo, ogni televoto rappresenta per lui un’occasione per ricevere consensi di quanto piaccia al pubblico, quindi, è felice così, malgrado si lamenti.

Per contro, invece, lo stato d’animo di Edoardo Stoppa è stato decisamente positivo. Il concorrente, infatti, è stato eletto primo finalista di questa edizione. Un traguardo assolutamente meritato considerando l’impegno che il protagonista ci ha messo nel portare avanti questa avventura. Durante un confessionale, infatti, Stoppa ha ammesso di essere felicissimo in quanto, giunti a questo punto, è il songo di tutti arrivare in finale.

Khady Gueye lasica i concorrenti in serie difficoltà

Successivamente, poi, i concorrenti si sono trovati a fare i conti con una situazione piuttosto sgradevole. A causa del modo in cui Khady Gueye ha gestito la sua leadership, improntandola sul “regno dell’abbondanza”, adesso i concorrenti non hanno cibo a loro disposizione. Il riso è terminato, sta di fatto che i naufraghi non hanno potuto cenare ieri sera.

Edoardo Stoppa, nuovo leader, ha dato le colpe a Khady che, non essendo stata un minimo lungimirante e parsimoniosa, ha lasciato i suoi ex compagni d’avventura in serie difficoltà. Al momento, infatti, i protagonisti si sono potuti nutrire solamente di cocco. Ad ogni modo, nonostante tutto, ad avere l’umore alto è stata anche Alvina Verecondi Scortecci. Quest’ultima ha ammesso di essere felice in quanto è stata l’unica non famosa ad essere “sopravvissuta” e arrivata fino alla semifinale.