Il percorso dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2024 entra sempre più nel vivo avvicinandosi ad una finale che sarà sicuramente ricca di colpi di scena. Mercoledì 29 maggio è andata in onda la dodicesima puntata del reality show di Canale 5 ambientato in Honduras e condotto quest’anno da Vladimir Luxuria.

Una serata molto dura per i concorrenti, che sono stati messi di fronte a due eliminazioni, una per le nomination in corso ed una con un televoto flash. Grazie a dure prove fisiche, uno di loro ha avuto modo anche di aggiudicarsi un pass diretto per la finale, che come ha spiegato la padrona di casa, è prevista per mercoledì 5 giugno.

Isola dei Famosi, chi è il primo finalista

Una delle tappe salienti di questa edizione 2024 era per i naufraghi proprio la scoperta di chi sarebbe stato il primo finalista. Una scelta che è avvenuta proprio sulla base delle abilità che gli stessi hanno dimostrato attraverso due prove. Durante la prima di queste, Khady non ha partecipato, in quanto ancora in fase di recupero dal suo incidente della precedente puntata.

Il primo a vincere e dunque a risultare aspirante finalista è stato Edoardo Stoppa. Si è passati poi ad una seconda prova, grazie alla quale si è potuto individuare il secondo aspirante finalista ed immune. Si è trattato questa volta di Matilde Brandi, che è tornata a sfidare Stoppa per ottenere il pass per la finale. A vincere è stato proprio quest’ultimo, che è diventato automaticamente anche leader della settimana.

Isola dei Famosi, chi è stato il primo eliminato della 12° puntata

La 12° serata dell’Isola dei Famosi ha visto i naufraghi mettere in gioco per più di una volta la loro permanenza. Il primo televoto era già aperto dalla puntata precedente ed ha visto sfidarsi Edoardo Stoppa, Matilde, Karina, Artur e Linda. Il verdetto arrivato ad inizio puntata ha rivelato che a dover abbandonare per sempre l’Isola era Linda Morselli, con un 7% di preferenze del pubblico.

Non sono mancati, come sempre, chiarimenti e polemiche. Una su tutte, quella che ruota attorno ad Artur Dainese. Le strategie del modello sono state messe più volte in discussione, soprattutto quando ha deciso di nominare Karina per mandarla al televoto flash. In più, si è riaperto anche il caso del cibo rubato al cameramen, argomento sul quale Artur ha deciso di continuare a non proferire parola.

Isola dei Famosi, sorprese e prova ricompensa

Anche in questa puntata i concorrenti hanno vissuto emozioni forti legate alle sorprese a loro riservate dagli affetti più cari. É stato il turno di Aras, che insieme all’amico Edoardo Franco ha affrontato una prova ricompensa ottenendo un videomessaggio romantico da parte della fidanzata. Alvina invece, che da molto tempo parlava del rapporto con il compagno di lunga data Gigi, ha finalmente ricevuto da parte sua una lettera scritta, in cui affermava di attenderla a casa.

Isola dei Famosi, chi è stato il secondo eliminato

La tensione non si è affievolita per i naufraghi, che nel corso della 12° puntata hanno dovuto fare i conti anche con una seconda eliminazione. Le nomination infatti, hanno visto sfidarsi al televoto flash Karina, Artur, Edoardo Franco e Khady. Il pubblico a casa, con molta sorpresa dei presenti in studio, ha deciso che a dover abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi era Khady, che ha ottenuto soltanto il 10% di preferenze.

Isola dei Famosi, i nominati della 12° puntata

Nella fase finale del programma di Canale 5 è arrivato il momento di scoprire quali naufraghi saranno in nomination fino alla prossima settimana. I concorrenti sono stati chiamati questa volta a dare due nomi con relative motivazioni. A giocarsi la finale lunedì 3 giugno in diretta in prima serata saranno Artur, Samuel e Karina. La scelta del leader Edoardo Stoppa è ricaduta proprio sul modello.