La leader Khady Gueye ha preso alla lettera il suo nuovo incarico all’Isola dei Famosi. Come preannunciato in questi giorni, la giovane ha deciso di rivoluzionare il ruolo di leader, prendendo delle decisioni assolutamente controcorrente rispetto a quanto accaduto in precedenza. Il suo comportamento, però, sta iniziando a generare un po’ di dissapori, specie in Matilde Brandi e Samuel Peron. Ecco cosa è successo.

Il comportamento irriverente di Khady Gueye all’Isola dei Famosi

Khady Gueye ha scelto di essere una leader atipica. La giovane ha denominato il suo come il “Regno dell’abbondanza”. Nello specifico, ha intenzione di non porsi limiti, specie per quanto riguarda il cibo. Soprattutto ora che il programma sta per volgere al termine, la modella ritiene opportuno mangiare tutto quello che è a disposizione dei concorrenti.

In queste ore, Artur Dainese ha fatto incetta di pesci, cosa che ha provocato una discussione con Matilde Brandi, i naufraghi avrebbero potuto nutrirsi a dovere finalmente. Ebbene, nel momento in cui i protagonisti si sono riuniti per stabilire le mansioni da svolgere e le porzioni di cibo spettanti a tutti, Khady ha spiazzato. La ragazza, infatti, ha detto di voler mangiare tutti i pesci per pranzo. Per una volta che il cibo fosse abbondante voleva goderselo appieno, ma non solo. La protagonista ha detto di voler cucinare anche il riso e, dulcis in fundo, concludere il banchetto anche con il dessert, ovvero, un bel pezzo di cocco, cosa che ha generato quasi un mancamento in Samuel

Matilde e Samuel sbottano, Artur e Khady li prendono in giro

Le decisioni prese da Khady hanno lasciato spiazzati alcuni concorrenti. Soprattutto Samuel Peron e Matilde Brandi sono apparsi contrariati dal modo in cui la giovane stia gestendo il suo ruolo. I due, infatti, ritenevano opportuno mangiare un po’ per volta, e conservare parte del cibo per quando ce ne sarebbe stato il bisogno. Khady non ne ha voluto sapere, ed è rimasta fedele alla sua posizione.

Samuel e Matilde, così, non hanno potuto fare altro che arrendersi dinanzi la leader. Intanto, Artur è sembrato piuttosto compiaciuto dall’atteggiamento della modella. A lui piace come sta gestendo la cosa e, soprattutto, adora che il comportamento della Gueye irriti alcuni suoi rivali. I due, così, hanno iniziato a fare delle imitazioni di Peron e la Brandi prendendoli in giro per la reazione avuta. A schierarsi dalla parte di Khady e Artur è stata anche Linda Morselli, che ha ammesso di gradire molto questo “Regno dell’abbondanza” che, molto presto, potrebbe trasformarsi in quello delle discussioni.