Dopo 64 giorni nella Casa e 17 puntate ricche di colpi di scena, il Grande Fratello Vip 8 ha il suo vincitore: è Alessandra Mussolini, che nella finale andata in onda ieri sera su Canale 5 ha battuto Antonella Elia al televoto decisivo, conquistando il montepremi di 100.000 euro, la metà del quale sarà devoluta in beneficienza a un’associazione scelta da lei.

La serata, condotta da Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si è aperta con una coreografia di benvenuto firmata da Raimondo Todaro, a cui ha partecipato anche la stessa conduttrice, con un tocco di leggerezza garantito da un breve intervento di Francesca Manzini, già eliminata nelle settimane precedenti ma capace di regalare i suoi consueti siparietti comici. Non sono mancate le sorprese per i finalisti: Renato Biancardi ha incontrato la figlia Roberta, Alessandra Mussolini ha riabbracciato la sorella Elisabetta, Raul Dumitras ha ritrovato l’intera famiglia, mentre per Raimondo Todaro ad aspettarlo c’erano i suoi allievi di ballo e la figlia Jasmine.

Il percorso verso la vittoria si è articolato in sei tornate di televoto. Si è partiti dall’eliminazione di Renato Biancardi, sconfitto da Raimondo Todaro con il 33,95% contro il 66,05%, che ha così chiuso la settima e ultima posizione. I sei finalisti sono stati poi divisi in due terzetti: nel primo, Mussolini ha prevalso su Adriana Volpe (37,35%) e Raul Dumitras (20,15%) raccogliendo il 42,50% dei voti; nel secondo, Antonella Elia ha superato Todaro (32,47%) e Lucia Ilardo (29,39%) con il 38,14%. Con il televoto a quattro, Adriana Volpe si è fermata al quarto posto con appena il 7,64%, mentre Raimondo Todaro ha conquistato il gradino più basso del podio con il 27,77% nel televoto successivo. Il round finale, tutto al femminile, ha visto Mussolini trionfare con il 55,95% contro il 44,05% di Antonella Elia.

Visibilmente emozionata e quasi incredula, la vincitrice ha abbracciato tutti e ha dichiarato che porterà “sempre nel cuore” questa esperienza. Selvaggia Lucarelli non ha lesinato i complimenti:

Alessandra sei stata una concorrente straordinaria, instancabile, a tratti insopportabile, creativa, divertente. Anche quelli che non ti hanno amato all’interno della casa si sono dovuti arrendere al fatto che hai reso ogni momento speciale, nel bene e nel male. Complimenti per questo viaggio meraviglioso.

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Chi è Alessandra Mussolini e perché ha convinto il pubblico

Classe 1962, nata a Roma, Alessandra Mussolini è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni: laureata in Medicina e Chirurgia, ha intrapreso dagli anni ’80 una carriera poliedrica che l’ha vista protagonista nel mondo dello spettacolo come attrice e cantante, poi impegnata per anni in Parlamento. Il suo ingresso nella Casa aveva alimentato aspettative ma anche qualche scetticismo, abbondantemente smentito nel corso delle settimane: ironia, leggerezza, discussioni accese e inaspettati riavvicinamenti hanno reso il suo percorso uno dei più seguiti dell’edizione, trasformandola in un personaggio capace di catalizzare attenzione e simpatia.

I pronostici dei bookmaker in realtà indicavano Antonella Elia come favorita, con Mussolini e Adriana Volpe nel ruolo di possibili sorprese. Il testa a testa finale tra le due donne era stato però anticipato dalle agenzie di scommesse, e alla fine il pubblico ha premiato proprio la concorrente data inizialmente come outsider. Al montepremi si aggiunge anche il cachet settimanale percepito durante l’intera permanenza nella Casa, il cui ammontare non è stato reso noto ufficialmente, ma che nei mesi scorsi era stato a più riprese oggetto di indiscrezioni.