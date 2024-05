Quella di quest’anno può essere definita come l’Isola dei Famosi dei ritiri, ma anche degli ascolti pessimi e, alla luce delle ultime notizie trapelate, anche l’edizione con il maggior numero di cambi di palinsesto mai visti. Forse anche questi continui cambiamenti hanno contribuito ad abbassare ulteriormente il numero di telespettatori, i quali sono stati sballottati da una data all’altra senza sapere, effettivamente, in quale giorno della settimana sarebbe andato in onda il reality show. Anche in merito alla data della finale ci sono state numerose incongruenze. Ad ogni modo, adesso sembra essere arrivata una risposta definitiva (si spera).

Ecco la data (definitiva si spera) della finale dell’Isola dei Famosi

In tanti si staranno chiedendo quando finisce l’Isola dei Famosi. Ebbene, a quanto pare, dopo tanti cambiamenti, slittamenti, anticipi e notizie varie, sembra che Mediaset abbia fissato il giorno dell’ultima puntata del programma, ovvero, mercoledì 5 giugno. Fino a poco tempo fa sembrava che il programma si sarebbe protratto fino a domenica 9 giugno, tuttavia, complici anche gli ascolti calanti, pare si sia deciso di chiudere in anticipo.

Naturalmente, per avere la conferma definitiva, bisognerà attendere la comunicazione ufficiale di Vladimir Luxuria che, nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 29 maggio, dovrebbe annunciare la data della finale, considerando che si tratterebbe della prossima settimana. Intanto, però, questa non è l’unica novità.

L’ennesimo cambio di palinsesto: quando andranno in onda le ultime puntate dell’Isola

Quando la data della finale dell’Isola dei Famosi sembrava essere fissata per domenica 9 giugno, sembrava che il reality show non sarebbe andato in onda domenica 2 giugno, che è il giorno della Festa della Repubblica. Adesso che, tuttavia, è trapelata la notizia della chiusura anticipata di qualche giorno, il programma condotto da Vladimir Luxuria andrà in onda anche la prossima domenica, conservando il doppio appuntamento settimanale. Questo, dunque, vuol dire che la puntata di stasera sarà la terzultima, mentre quella di domenica prossima sarà la semifinale e mercoledì 5 giugno la finale con la proclamazione del vincitore di questa travagliata edizione.

Traendo un po’ le somme degli ascolti di questa edizione, l’Isola dei Famosi, in undici puntate trasmesse, ha perso circa 1 milione di telespettatori, facendo calare gli ascolti di 8 punti percentuali di share. La situazione non si è mai più ripresa, sta di fatto che anche la scorsa puntata non è riuscita a raggiungere la soglia del 13% di share, numeri davvero bassissimi considerando la media ascolti che registrano di solito questi reality show.