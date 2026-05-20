Dal 22 al 24 maggio, il Golfo degli Angeli di Cagliari ospiterà le regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, primo atto ufficiale della “Road to Naples 2027”, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della competizione velistica più celebre al mondo, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

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Le regate preliminari a Cagliari: format e protagonisti

In acqua scenderanno otto equipaggi a bordo degli spettacolari AC40 monotipo, imbarcazioni capaci di superare i 40 nodi di velocità. Luna Rossa, New Zealand e i britannici di Athena Racing schiereranno due crew ciascuno, mentre gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay saranno presenti con un solo equipaggio. Assenti in questa tappa statunitensi e australiani, che rientreranno nel quadro completo della Coppa.

Vale la pena ricordare che ogni team schiera due AC40 monotipo foiling: una per l’equipaggio principale e una dedicata a velisti giovani e donne, nell’ambito del programma Youth & Women.

Il formato prevede nei primi due giorni tre fleet race con tutte le barche in acqua simultaneamente seguite da altre due regate domenica. Le prime due formazioni in classifica si sfideranno poi in un Match Race decisivo per l’assegnazione della vittoria. Le regate devono concludersi entro 25 minuti, con condizioni di vento tra i 7,5 e i 21 nodi.

Prima dell’avvio delle gare, giovedì 21 maggio è in programma la cerimonia di apertura al Bastione Saint Remy di Cagliari, con la partecipazione del ministro dello Sport Andrea Abodi, della governatrice sarda Alessandra Todde, dei sindaci di Napoli e Cagliari Gaetano Manfredi e Massimo Zedda e di altre autorità. In serata, gli equipaggi sfileranno verso il Race Village e si presenteranno al pubblico sul palco principale.

L’ingresso a tutte le aree a terra è gratuito: il Race Village, la AC Viewing Promenade lungo il lungomare e i maxi schermi saranno aperti a tutti. Al Lazzaretto di Cagliari si svolgeranno anche attività veliche della Federazione Italiana Vela, tra cui la Foil Academy di Alessandra Sensini e la Para Sailing Academy dedicata a persone con disabilità.

La copertura di Sky Sport: orari e telecronisti

Sky Sport garantirà una copertura completa dell’evento. Le regate saranno commentate da Guido Meda, Giovanni Bruno e Flavia Tartaglini, con l’inviata Valentina Caruso in campo giovedì 22 e Sandro Donato Grosso dal venerdì alla domenica.

Approfondimenti, interviste e highlights troveranno spazio anche su Sky Sport 24, sui canali social @SkySport, sul sito skysport.it e sull’app Sky Sport.

Le regate saranno visibili in chiaro anche sulla RAI e in diretta streaming sulle pagine ufficiali YouTube e Facebook dell’America’s Cup, nonché sul sito americascup.com, con inizio alle ore 15:00 (CEST).

Di seguito il palinsesto completo su Sky: