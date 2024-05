Pensavate che il capitolo Amici 23 si fosse chiuso definitivamente? A quanto pare potrebbe non essere così. Sui social in queste ultime ore sono spuntati una serie di indizi che lascerebbero intendere la possibile messa in onda di una nuova puntata speciale con i protagonisti del talent. Cerchiamo di capire meglio tutto qui di seguito.

Un nuovo speciale su Amici 23?

Molti dei protagonisti di quest’ultima edizione di Amici 23 hanno riempito i loro social di contenuti in cui si capisce in modo molto chiaro che i ragazzi sono tornati presso gli studi del programma tv. In particolare, presso lo studio dove si svolge il pomeridiano. Basta fare un salto, per esempio, sul profilo Instagram della vincitrice Sarah Toscano. Nelle storie si vede la cantante che si esibisce al centro dello studio, alla presenza del pubblico, con il suo inedito. Ma la stessa cosa vale anche per gli altri ex concorrenti, da Dustin a Petit, fino agli stessi ballerini professionisti.

I ragazzi non hanno rivelato il motivo del loro ritorno negli studi del pomeridiano di Amici 23. Come mai sono tornati ad esibirsi proprio lì nonostante il talent sia terminato ormai da qualche settimana? Che sia in arrivo uno speciale inedito dopo l’appuntamento con l’album di Amici 23 dello scorso sabato sera? A questo punto è molto probabile ma per saperlo ci toccherà attendere che giunga l’ufficialità, per cui vi invitiamo a continuare a seguirci.

Il party dopo le esibizioni

Tra l’altro, tra i tanti contenuti che i protagonisti hanno pubblicato sui loro profili social, sembra che dopo le esibizioni in studio, gli ex allievi e i professionisti si siano lasciati andare ad un party in cui si sono divertiti molto, forse in occasione del compleanno di uno dei ragazzi, il ballerino Nicholas.