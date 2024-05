Ebbene sì, come avrete già letto dal titolo dell’articolo, pare che la nuova edizione di X Factor regalerà diverse novità agli affezionati telespettatori del talent. Tra le tante novità, infatti, sembra che al timone della conduzione non troveremo più Francesca Michielin. Al suo posto dovrebbe arrivare una sua collega, un’altra cantante veramente molto famosa. Scopriamone di più qui di seguito e soprattutto vediamo di chi si tratta.

X Factor, chi arriva al posto della Michielin

Non mancherebbe troppo ormai all’inizio delle registrazioni di X Factor. La prima novità, come vi dicevamo, dovrebbe proprio riguardare la conduzione. Giuseppe Candela lo aveva già detto, in queste ore poi lo si legge anche su Chi. Francesca Michielin dovrebbe essere sostituita da Giorgia. D’altronde per lei non sarebbe la prima volta da conduttrice, considerando l’ottima figura fatta proprio sul palco di Sanremo, come co-conduttrice di Amadeus.

Tra l’altro, Chi spiega anche che inizialmente X Factor avrebbe cercato Giorgia per farle fare da giudice. Il ruolo pare che non abbia entusiasmato troppo la cantante che avrebbe quindi rifiutato per poi accettare una proposta ben diversa.