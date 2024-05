Oggi è stato il primo giorno in cui Uomini e Donne non è andato in onda poiché in ferie. Per cercare di non far sentire molto la mancanza ai telespettatori del programma, però, la redazione ha pubblicato su Witty Tv un video contenente dei messaggi da parte di tutti coloro che hanno preso parte all’edizione di quest’anno del programma. I vari esponenti del parterre femminile e maschile hanno tirato le somme di questa esperienza ed hanno fatto un bilancio. Tra di loro, anche Aurora Tropea ha fatto delle confessioni e, nello specifico, ha parlato anche della rissa avvenuta con Cristina Tenuta. Ecco cosa ha rivelato.

Le parole di Aurora Tropea sulla rissa con Cristina Tenuta a UeD: confessione inaspettata

I protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne hanno fatto un bilancio di questi mesi trascorsi all’interno del talk show pomeridiano. Partendo da Aurora Tropea, purtroppo la donna non è riuscita a trovare l’amore neppure quest’anno. Per contro, però, si è trovata al centro di dinamiche particolarmente accese al punto da sfociare anche in risse. Il riferimento, ovviamente, è a ciò che è accaduto un po’ di tempo fa dietro le quinte con Cristina Tenuta. Le due si sono scontrate in un modo piuttosto pesante, al punto da arrivare alle mani e a pronunciare parole molto pesanti.

Quando durante una puntata di UeD fu affrontato questo argomento, Aurora disse di non essere in errore, in quanto era stata provocata, quindi, aveva solamente reagito. Adesso, invece, ha cambiato la versione dei fatti. Nello specifico, infatti, la donna ha ammesso che, se potesse tornare indietro, eviterebbe di cedere a determinate provocazioni. Purtroppo, invece, si è lasciata trasportare dall’impeto ed ha commesso degli errori molto importanti, sta di fatto che si è scusata pubblicamente per il suo comportamento, lasciando tutti spiazzati.

Il bilancio di tutti gli altri protagonisti di UeD

Anche Cristina Tenuta, dal canto suo, ha detto di essere pentita di essersi lasciata trasportare da situazioni che, in realtà, non meritavano la sua attenzione. Purtroppo, la dama ha ammesso che neppure quest’anno sia riuscita a portare a termine lo scopo, ovvero, trovare l’amore. Passando a ciò che hanno detto anche altri esponenti del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha detto di essersi pentita di aver dato attenzioni a persone che non le meritavano. Inoltre, da questa esperienza la donna ha imparato a tenere i piedi più saldi per terra, anche se non rinuncerà mai al suo essere sognatrice.

Barbara De Santi, dal canto suo, ha ammesso di aver scoperto dei lati di sé che non credeva di avere. Nel dettaglio, la donna non immaginava che a 54 anni sarebbe stata in grado di provare di nuovo certe emozioni e di soffrire anche per un uomo. Purtroppo, però, le cose non sono andate a buon fine, ma lei non si arrende. Per Tiziana Riccardi, invece, è stata un’esperienza molto importante e che l’ha segnala, anche se purtroppo non ha trovato l’uomo giusto. Adesso che il programma è finito, però, la donna potrà tornare a dedicarsi al suo lavoro, tanto discusso durante le puntate, senza interruzioni.

Mario Verona e Diego Tavani, invece, si sono detti molto dispiaciuti per quello che è accaduto a Ida Platano. La donna non meritava di essere trattata in questo modo, pertanto, sono sinceramente dispiaciuti per lei. Tra le coppie nate a Uomini e Donne quest’anno, poi, c’è quella formata da Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia. I due hanno fatto commuovere tutti e anche durante l’intervista sono apparsi sereni e complici, proprio come due ragazzini. Quest’estate, infatti, la trascorreranno insieme in giro. Per contro, invece, tanti altri esponenti del parterre hanno ammesso che passeranno i mesi più caldi dell’anno a lavorare assiduamente. Con la partecipazione a UeD, infatti, hanno trascurato un po’ le loro attività quindi, adesso che il talk show è finito, ne approfitteranno per rimettersi in pari.