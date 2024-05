La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata. Tutto è cominciato da una segnalazione fatta da Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due hanno dichiarato di aver assistito ad una scena raccapricciante dietro le quinte del programma tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta. La situazione è degenerata in poco tempo, sta di fatto che anche Maria De Filippi ha sbottato.

Il racconto sulla rissa tra Aurora e Cristina dietro le quinte di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una lite molto accesa tra Maria De Filippi e Aurora Tropea. Tina e Gianni hanno esordito sbottando contro Aurora accusandola di aver aggredito Cristina dietro le quinte del programma dopo la scorsa puntata. La Tropea avrebbe dato della poco di buono alla sua interlocutrice, dinanzi dei testimoni che, infatti, in studio hanno confermato tale versione dei fatti.

Anche la redazione del programma ha rivelato che sia stata Aurora ad inveire contro Cristina, al punto da dichiarare di essere in possesso anche di un filmato che certificasse il tutto. In studio, però, Aurora ha continuato a dirsi innocente e a dare tutte le colpe a Cristina, rea di averla provocata e “minacciata” di mollarle due ceffoni. Ad ogni modo, Aurora ha messo anche le mani addosso alla sua interlocutrice afferrando la sua gonna e sollevandola più su in modo da mettere di più in risalto le gambe.

Maria De Filippi perde le staffe contro Aurora Tropea

Alla luce dei fatti, e delle numerose conferme da parte dei presenti in studio, è intervenuta Maria De Filippi, che ha esortato Aurora Tropea a chiedere scusa a Cristina. La dama, però, si è rifiutata, dichiarando di non ricordare affatto di aver aggredito la sua interlocutrice. L’ostilità di Aurora ha fatto perdere le staffe a Maria, la quale ha chiesto, con tono perentorio, perché Aurora venisse a UeD, per conoscere un uomo oppure per cimentarsi in dinamiche che esulano da questa ricerca?

In ogni caso, la conduttrice ha invitato Aurora a uscire dallo studio per prendere visione del filmato in questione. Al suo rientro, poi, la Tropea non ha potuto fare a meno che scusarsi per i termini adoperati, ma ha ammesso di essere stata portata all’estremo dalla sua interlocutrice. L’ostilità di Aurora nel difendere la sua pozione ha irritato profondamente Maria che, infatti, ha ammesso di stare per perdere la pazienza contro la donna. Quest’ultima, con tono sfacciato, ha detto di non dare importanza alla cosa. La De Filippi, decisamente irritata, ha detto che, invece, Aurora dovrebbe badare a questo, dato che è comunque a casa sua.

Dopo poco, poi, la conduttrice ha deciso di chiudere l’argomento dicendo di aver dato già troppo peso ad una cosa così futile che, comunque, esula dal reale scopo della trasmissione. Si è passati, così, a Gemma Galgani e Pietro, il nuovo cavaliere che sta frequentando. Tra i due le cose sembra stiano procedendo al meglio. Dopo aver toccato altri argomenti, poi, Tiziana Riccardi ha avuto un crollo. La donna è scoppiata in lacrime poiché nella precedente discussione su Aurora e Cristina, lei è stata accusata di aver istigato la Tropea contro la Tenuta, quando in realtà non è così. Maria ha compreso le sue ragioni.