Sono ormai mesi che non si parla d’altro. Per intere settimane tutti i fan del Festival di Sanremo si sono chiesti solo una cosa: chi sarà il conduttore e direttore artistico della kermesse dopo l’addio di Amadeus? Finalmente il nome è arrivato. La notizia è freschissima. Andiamo a vedere di chi si tratta e tutti i dettagli in merito.

Festival di Sanremo, arriva Carlo Conti

La notizia è giunta tramite un comunicato stampa della Rai, annunciato poi durante il TG1 di questa mattina, mercoledì 22 maggio. Il direttore artistico di Sanremo sarà Carlo Conti. Ad essere precisi, il presentatore sarà anche il conduttore del Festival e si occuperà della kermesse per due anni.

Non è certo la prima volta per Carlo Conti al Festival di Sanremo. Si tratta di un vero e proprio ritorno per lui. Sarà da solo sul palco? Sarà affiancato da dei co-conduttori come sempre accaduto durante le scorse edizioni? Al momento non è dato sapersi ma, con tutta probabilità, nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle ulteriori news in merito quindi vi invitiamo a continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati.