Dopo tutto quello che è accaduto nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Ernesto Russo ha pubblicato un duro sfogo sui social. Il suo scopo è quello di smettere di parlare di questo argomento, anche perché, ormai, non ha più nulla a che vedere con quel contesto. Purtroppo, però, la cosa risulta piuttosto complicata, dato che sul web sono in tanti coloro i quali si stanno scagliando contro di lui. Ecco cosa è successo.

Ernesto Russo inondato di insulti dopo la cacciata da Uomini e Donne

Ernesto Russo è stato mandato via da Uomini e Donne a seguito dell’arrivo di svariate segnalazioni alla redazione del programma. Il suo atteggiamento, però, è sempre stato pacato e tranquillo, in quanto convinto di non aver dato luogo a nessun errore, anche se è andato a letto con altre donne fuori dal programma mentre era ancora un protagonista del parterre. Anche durante un’intervista rilasciata ieri a Lollo Magazine, infatti, l’uomo si è detto “innocente” ed ha ammesso di non dover chiedere scusa a nessuno.

Sul web, però, sono in tanti a non pensarla come lui. Proprio per tale ragione, il protagonista sta ricevendo moltissimi attacchi e insulti da parte dei telespettatori della trasmissione. Alla luce di questa incresciosa situazione, dunque, Ernesto ha sentito il bisogno di dare luogo ad uno sfogo, nella speranza di mettere a tacere tutte queste persone che lo stanno offendendo gratuitamente.

Lo sfogo di Ernesto e la richiesta agli utenti del web

All’interno di un post pubblicato su Instagram, Ernesto Russo ha ammesso di voler chiudere ogni forma di comunicazione inerente Uomini e Donne. La sua avventura nel programma si è conclusa, e anche il talk show ha chiuso i battenti. Le registrazioni si sono concluse da alcune settimane, mentre le messe in onda si interromperanno venerdì 24 maggio.

Proprio in virtù di questo, Ernesto sente il bisogno di mettere un punto definitivo a tutta questa situazione. L’uomo non è più disposto a tollerare gli insulti che sta ricevendo, quindi, ha fatto una richiesta a tutti gli utenti del web. Chi ha interesse nel continuare a seguirlo, può farlo liberamente, la porta è aperta, ma tutti gli altri farebbero bene a sparire. Il cavaliere sarà accontentato? Vedremo.