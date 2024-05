Prosegue l’avventura dei naufraghi in Honduras, protagonisti dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Il reality show è andato in onda in via eccezionale nella serata di domenica 19 maggio con la sua nona puntata, riservando al pubblico a casa numerosi colpi di scena. Non sono mancate le consuete prove fisiche che hanno portato i concorrenti ad ottenere ricompense, mentre le tensioni si sono fatte sempre più evidenti.

Al centro delle discussioni in particolar modo è finita la campionessa Valentina Vezzali, accusata di vittimismo da alcuni dei compagni. Uno dei nominati ha dovuto inoltre, dire per sempre addio al programma, mentre le sorti delle squadre sono cambiate radicalmente.

Isola dei Famosi: prove ricompensa e sorprese

Tra gli appuntamenti più attesi dai naufraghi dell’Isola dei Famosi c’è sicuramente la prova ricompensa. Nella puntata del 19 maggio le squadre rossa e blu hanno potuto sfidarsi per ottenere delle tagliatelle al ragù. Ad avere la meglio sono stati i componenti della squadra blu, Aras, Greta, Valentina, Alvina ed Edoardo Stoppa.

Le emozioni hanno preso il sopravvento invece, durante una particolare prova di forza che ha visto scendere in campo Khady contro Greta. Entrambe avrebbero potuto vincere la possibilità di leggere delle lettere da parte dei loro affetti più cari: la mamma per Khady e il fidanzato per Greta. A vincere la sfida è stata la prima, che però con un gesto molto altruista ha deciso di rinunciare al suo premio ottenendo così le razioni di riso assicurate per lei e i compagni durante tutta la settimana.

Un dolcissimo momento invece, ha interessato la ballerina Matilde Brandi, che ha avuto modo di riabbracciare dopo diverse settimane il suo compagno Francesco. Il fidanzato è accorso dalla sua amata per infondere un po’ di coraggio, date le difficoltà che la showgirl aveva dimostrato nelle ultime giornate. Una gioia in più per lei è arrivata dall’annuncio di Francesco di volerla prendere in moglie quanto prima.

Isola dei Famosi, prova leader e nomination

Vladimir Luxuria ha rivelato a fine puntata una grande novità. I naufraghi non saranno più separati, ma torneranno a vivere tutti in un unico gruppo. La prova leader, nel frattempo, ha visto Valentina Vezzali protagonista di una nuova bagarre. L’atleta infatti, ha ricevuto una penalità per essersi aiutata in una posizione che infrangeva le regole e perde così la possibilità di ottenere il titolo, cedendo la candidatura ad Alvina.

A vincere la prova leader però, alla fine è la modella Karina, che va così a capo di tutto il gruppo riunito. Le nomination dei naufraghi, in seguito, hanno deciso chi di loro andrà a rischio eliminazione nella prossima puntata, in onda mercoledì 22 maggio. A finire al televoto sono stati Artur e Greta. A loro si è aggiunto Aras scelto dalla nuova leader.

Isola dei Famosi, eliminato e polemiche in studio

Il verdetto della settimana ha visto 5 naufraghi contendersi la permanenza sull’Isola dei Famosi: Artur, Valentina, Samuel, Khady e Alvina. Il primo televoto ha visto salvarsi Samuel Peron, che si è dimostrato felice e determinato ad arrivare in fondo alla sua avventura. Una volta riaperto il televoto, il pubblico ha potuto scegliere poi chi eliminare tra i 3 rimasti. Valentina Vezzali è stata la più votata e dunque, la naufraga costretta ad abbandonare il gioco.

La campionessa era pronta ad andare via senza salutare i compagni, un gesto che ha fatto scattare le polemiche in studio da parte della stessa conduttrice Vladimir Luxuria. Il tutto si è risolto però alla fine, con un abbraccio di gruppo da parte dei compagni.