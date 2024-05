Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 18 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 18 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come un vero Paolo Fox, ti rivelerei che l’Ariete potrebbe essere influenzato dalla luna in opposizione. Non preoccuparti, non ha la forza sufficiente per rovinarti completamente la giornata. D’altra parte, è molto probabile che la tua giornata richiederà un’organizzazione precisa. Perciò il mio consiglio è di agire con estrema tranquillità e evitare ogni tipo di provocazione. Devi ricordare che tendi ad essere impulsivo, quindi allenta la morsa quando provi l’urgenza di dire qualcosa. Potresti accorgerti solo dopo che hai un po’ esagerato. Non dimenticare, specialmente nei rapporti con Cancro e Capricorno, di trattare questo weekend con cautela.

Oroscopo del Toro

Recentemente ho discusso della Novità per i nati sotto il segno del Toro, grazie all’influenza del transito di Mercurio. Questo potrebbe significare la necessità di un controllo approfondito delle proprie finanze o di valutare attentamente chi si ha al proprio fianco. Si può percepire la presenza di una delusione, non tutte le figure nella tua vita possono essere considerate di riferimento, dunque potrebbe essere necessario liberarti di certi pesi. Ecco perché ribadisco sempre che il successo attende coloro del segno del Toro che desiderano un cambiamento radicale, che anelano a rompere con il passato. Tentare di ritornare alla normalità precedente, dopo un cambiamento sostanziale, può essere un errore. Per quanto riguarda i possibili nuovi partenariati, vedremo se procederanno o meno entro la fine di giugno, a seconda dell’andamento delle cose.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci troviamo di fronte a una fase propizia per l’inaugurazione di nuovi progetti, confermato anche dall’imminente ingresso di Giove nel vostro segno. Detto ciò, è importante ricordare che un oroscopo favorevole offre solamente l’opportunità per l’avvio di un programma o di un progetto, ma non garantisce il suo successo automatico. Questo dipenderà in larga misura dalle vostre capacità personali. Pertanto, coloro che si impegnano di più saranno più propensi a raccogliere i frutti del loro lavoro. Nel caso tu abbia in mente di cercare una relazione o di incontrare qualcuno di speciale, questo weekend si presenta favorevole, con la luna che contribuisce a illuminare il tuo percorso e ad accendere la tua creatività.

Oroscopo del Cancro

Attenzione, amici del Cancro! Potreste sperimentare alcuni conflitti nei vostri rapporti con l’Ariete e il Capricorno. Chi si trova lontano dal proprio caro potrebbe notare un mutamento nel proprio umore. Sappiamo tutti che chi nasce sotto il segno del Cancro, guidato dalla Luna, è spesso soggetto a fluttuazioni emotive. Ricordatevi, però, di non scaricare sul vostro partner preoccupazioni e dubbi. State attenti!

Oroscopo del Leone

Leone, le trasformazioni sono prossime, con Giove e Venere che entrano in scena alla fine del mese. L’anno è in un segno amico, rendendo questo transito molto attivo, non solo per rinnovarsi ma anche per liberarsi da problemi e distrazioni che hanno ostacolato il tuo cammino. A mio avviso, la fase che hai attraversato fino a ora è stata di profonda riflessione. Il mese di Maggio, infatti, è servito più che altro per recuperare le tue energie. Preparati a prendere decisioni importanti e consapevoli entro la fine del mese.

Oroscopo della Vergine

Cari amici della Vergine, il vostro fine settimana si preannuncia ricco di novità: Mercurio e Giove sono in una posizione favorevole, ed è il momento giusto per iniziare a pianificare progetti ambiziosi. Tuttavia, un consiglio amichevole: se percepisci che qualcuno potrebbe agire contro di te, preparati a difenderti, è il momento di sollevare le tue difese. Infatti, tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo, sono previsti cambiamenti significativi. Per un paio di settimane, dovrai affrontare contenziosi passati per risolverli definitivamente. Quindi, se hai evitato o rimandato una decisione o una discussione per evitare complicazioni, sarai presto chiamato a far fronte alla situazione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’illuminazione lunare nel tuo segno sta facilitando quel grande cambiamento che l’universo ti sta suggerendo da tempo. Si tratta di una trasformazione di vita, un rinnovo di punti di riferimento. Coloro che ansiosamente cercano nel passato potrebbero non fare la scelta giusta, in particolare se si ritrovano in dispute inutili. Non dovresti soffermarti troppo sul passato; chi si aggrappa eccessivamente ai ricordi potrebbe avere difficoltà a godersi il presente e potrebbe non programmare adeguatamente per il futuro. Le stelle indicano anche un periodo importante per l’amore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, nei giorni a venire, il transito opposto di Venere cesserà, preludio di una fase di recupero. Altrettanto cruciale sarà il cambio di rotta di Giove, che non sarà più in opposizione, dissipando pertanto i dubbi residui. Se hai riscontrato difficoltà in un progetto o programma lavorativo, sarà ora più agevole cogliere i punti critici e formulare chiarimenti. Un crescendo di stelle favorevoli influenzerà vari aspetti della tua vita, quindi, chi desidera sperimentare nuovi sentimenti amorosi, avrà il semaforo verde.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario è sempre pieno di buone intenzioni, è uno di quei segni zodiacali che guarda al futuro con ottimismo. Tuttavia, se sei in una situazione in cui ti stai lasciando corteggiare senza prendere una decisione, oppure se sei in mezzo a due storie d’amore, sarebbe prudente evitare i conflitti. Inoltre, potresti avere dei dubbi con dei segni compatibili come la Vergine e i Pesci, soprattutto tra la fine del mese e l’inizio di giugno. È possibile che alcune verità nascoste inizino a venire alla luce.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti consiglio calma e pazienza perché la determinazione e la saggezza sono il tuo marchio di fabbrica, manifestazioni della tua forza. Grazie alle tue ottime qualità, avrai l’opportunità non solo di risolvere qualsiasi questione, ma anche di superare ogni ostacolo. Devi fare attenzione, però, perché la Luna dissonante di questi giorni ti vedrà particolarmente stanco – una stanchezza che tuttavia non limiterà la tua capacità d’azione. I Capricorno rimangono dei forti nell’oroscopo, ma bisogna ricordare che anche loro sono humani, quindi potresti ritrovarti a trascorrere un fine settimana un po’ più calmo del solito a causa dello sforzo eccessivo.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario sono chiamati ad accogliere nuove imprese dato che l’astro lunare si mostra propizio. In ambito sentimentale, Venere non è stata particolarmente benevola con il segno, segno che potrebbe presagire piccoli contrasti nelle relazioni durature. Ma non temete, con il susseguirsi della fine di Maggio e l’introduzione di Giugno, le cose s’incammineranno verso un nuovo percorso. Infatti, gli Acquario non sono più disposti a sottostare alla routine: quando un Acquario rifiuta la norma, è segnale di guai in arrivo. O si opta per un cambiamento, o si opta per un cambiamento. Insomma, non ci sono alternative. Graziosamente, le stelle saranno alleate nella soluzione di alcune problematiche economiche.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la posizione avversa della luna si è attenuata, rendendo il weekend più sereno rispetto alle estenuanti 48 ore recenti. La tua naturale profondità impedisce superficialità, di conseguenza, anche se ci sono individui che hanno cessato di far parte della tua vita, non possono più manipolare la tua esistenza. Nonostante ti abbiano ferito o detto cose inappropriate, e ciò ti abbia turbato, è necessario superare i dubbi. Ricordiamo anche che di recente hai affrontato una situazione familiare complessa, un distacco, un’epoca di stress. Dunque, lasciamo perdere i mille perché; nella vita, la logica a volte non prevale, e il calcolo matematico di due più due non dà sempre come risposta quattro, particolarmente se sei del segno dei Pesci. Questo segno, infatti, è guidato principalmente dall’amore, dalle emozioni e da una sensibilità straordinaria.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.