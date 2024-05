Sofia è stata una delle concorrenti di quest’ultima edizione di Amici 23 che sabato 18 maggio 2024 chiuderà i battenti con il nome del vincitore. La ballerina si è raccontata per Comingsoon. Qui ha parlato della sua esperienza, delle critiche ricevute, dei rapporti coltivati, dei suoi sogni e progetti ma anche di chi potrebbe trionfare alla finalissima che si terrà tra qualche giorno. Scopriamo insieme che cosa ha raccontato Sofia.

Amici 23, Sofia parla della sua esperienza

Sofia ha raccontato che quella di Amici 23 è stata un’esperienza emotivamente fortissima, impattante e ricca di momenti belli come anche difficili. Certo tornare alla realtà è stato bello perché sentiva la mancanza dei suoi affetti. Del suo percorso non cambierebbe nulla però proverebbe a fare uno switch mentale da subito. La ballerina ha spiegato che tra i momenti più belli inserirebbe quando si riunivano tutti insieme la sera in casetta. Perché ognuno aveva sempre le sue cose da fare o semplicemente preferiva andare a dormire prima. Però quando succedeva scherzavano e per lei era bellissimo. La sera prima prima della sua eliminazione, ha raccontato Comingsoon, ha giocato con Holden, Dustin, Marisol, Sarah, Mida e Petit. Poi sono stati fino alle 2 del mattino a ridere e scherzare.

Ma nel percorso ci sono stati anche momenti no. Quello più difficile per Sofia è legato alla prima parte del percorso in quanto alcune situazioni non riusciva a gestirle a dovere. Non aveva una certa padronanza come ad oggi, non sapeva come reagire. Anche per questo si sente cambiate e si descrive come una persona più matura e consapevole. E proprio a proposito di momenti difficili, non sono mancate nemmeno le critiche per lei. Sofia ha spiegato infatti che alla maestra Celentano non piacevano le facce mentre ballava. Era un suo pensiero, ma lei non la pensava così. Le critiche non la hanno condizionata troppo anche se poi si innervosiva perché erano sempre le stesse cose. Certo è che la Celentano ha poi speso delle belle parole per Sofia al serale e lei ne è grata. Al contrario di Todaro che ha sempre mostrato la stima per la danzatrice e, ovviamente, del suo insegnante Emanuel Lo. Di lui, l’ex allieva di Amici 23 ha detto che l’ha aiutata tantissimo, anche nei momenti in cui tutto era nero. L’ha spronata a dare il meglio e Sofia lo ringrazia per aver creduto in lei fin dal primo istante.

Sofia non pensava di uscire così presto dal programma, sperava di andare ancora avanti ma alla fine va bene così. Ha avuto tante soddisfazione anche se per lei avrebbe potuto dare ancora di più.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Chi vincerà Amici 23 secondo Sofia

Sofia ha sicuramente stretto tanti bei rapporti all’interno della casetta di Amici 23. Proprio per questo motivo i fan saranno senz’altro molto curiosi di scoprire chi, secondo lei, vincerà questa edizione del talent. Da quanto ha raccontato, la ex concorrente sul ballo non si è voluta sbilanciare troppo. Ha detto il classico ‘che vinca il migliore’. Sofia ha spiegato di stimare molto sia Marisol che Dustin e nell’ultimo periodo avevano legato ancora di più tanto che tutti e tre speravano di fare la finale insieme.

Per il ballo ci sono più concorrenti in lista. Ultimamente è scattata la Sarah – Mania. Sofia ha spiegato che non sa se si immaginava la cantante in finale ma senz’altro si aspettava che lei andasse ancora avanti nel percorso. La ballerina ha infatti detto che, secondo lei, Sarah si frenava da sola. Poi ha capito che doveva sbloccarsi e venire fuori. Sofia ha detto di aver sempre creduto in lei, non ha mai dubitato delle sue capacità. Ha fatto un percorso bellissimo. La prima volta che Sofia ha visto Sarah ha infatti pensato a quanto è forte. Poi ha raccontato un episodio specifico: quando erano tutti in hotel ed i cantanti facevano sentire come cantavano mentre Sarah non voleva. Per questo secondo Sofia era insicura e bloccata. Ora è felicissima per lei così come per gli altri finalisti.

Sofia dopo Amici 23

Quest’estate Sofia partirà per Los Angeles. Nel frattempo andrà in giro per alcuni impegni e certamente continuerà a studiare. Però non si è voluta sbilanciare sul suo vero sogno nel cassetto. Lo dirà solo una volta dopo che esso sarà davvero realizzato. E, ha svelato, non sarà semplice e ci vorrà anche del tempo. Sofia tornerà mai ad Amici come ballerina professionista? Per il momento lo esclude in quanto ha intenzione di fare altre esperienze per crescere.