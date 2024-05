Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 17 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 17 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il conto alla rovescia è iniziato: a partire dal prossimo lunedì, il sole ritorna a brillare a tuo favore, unendo il suo influsso ad una serie di pianeti che diffondono ottimismo. La situazione astrologica è affascinante, e con un alto livello di energia a tua disposizione, il quadro completo non può che risultare in qualcosa di notevole e positivo. Quindi, avvicinati all’amore con una dolce delicatezza e preparati a realizzare progetti significativi prima della fine dell’estate, ricorda però di schivare le complicazioni non necessarie.

Oroscopo del Toro

Non lasciare che le recenti situazioni difficili che il Toro ha affrontato, frenino la tua ambizione o i tuoi desideri. Sovente, quando non riusciamo a far muovere le cose, è il destino che entra in gioco. Gli eventi recenti possono esser stati carichi di tensioni, ma mi pare evidente come molti abbiano compreso che la via del successo passa dalla novità, dal cambiamento. Potresti anche notare come certe figure, che un tempo ti sembravano fondamentali, ora è preferibile che siano defilate. Mercurio entra nel tuo segno, richiedendo soltanto attenzione alle questioni finanziarie e di carattere.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’atmosfera sembra alquanto tesa e potreste sentire una certa stanchezza se avete appena affrontato l’avvio di un nuovo progetto. Inizialmente, sarà necessario metterlo a punto. Spesso, i Gemelli si contraddicono da soli, per il desiderio di essere coinvolti in molteplici attività. Tuttavia, quando sono sommersi da obblighi e impegni, si ritrovano a chiedersi perchè non abbiano scelto di concedersi un po’ di riposo. In realtà, i nati sotto il segno dei Gemelli, così come quelli della Vergine, entrambi governati dal pianeta Mercurio, sono sempre pronti a scattare in azione e raramente si accontentano di restare inattivi. È fondamentale per voi mantenere una spiccata curiosità e una sana voglia di “gioco”. Le relazioni amorose sembrano promettenti, soprattutto considerando che presto Giove e Venere entreranno nel vostro segno, offrendo opportunità per esprimere al meglio le vostre potenzialità. Il vostro successo dipenderà esclusivamente da voi stessi.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del segno del Cancro, la vostra natura è in sintonia con le variazioni lunari. Perciò, potete riscontrare momenti di stabilità alternati a fasi di incertezza. Considerando che nel prossimo week-end l’astro notturno non sarà particolarmente favorevole, potrebbe essere utile organizzarsi in anticipo. Dal mio osservatorio astrale, vedo un firmamento molto promettente per quanto riguarda il settore professionale. Mi convince l’idea che coloro che svolgono un’attività significativa avranno l’opportunità di brillare. Questa peculiarità riguarda soprattutto i lavoratori autonomi e coloro che sono alla ricerca di consigli.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone sta per vivere un periodo decisamente interessante verso la fine del mese, con l’influenza positiva di Giove e Venere. Tuttavia, l’area economica potrebbe riservare alcune insidie: anche chi dispone di un buon gruzzolo dovrebbe agire con prudenza negli investimenti. Per quanto riguarda i sentimenti, nelle recenti settimane potrebbero esserci state alcune turbolenze. Questo non implica che tutte le relazioni non siano solide, ma potrebbe essere che il lavoro abbia monopolizzato l’attenzione. Inoltre, prevedo che molti di voi abbiano sofferto di qualche disordine fisico. Il consiglio che vi do è quello di concentrarvi sul recupero e mantenere la serenità.

Oroscopo della Vergine

Vergine, c’è una forte energia positiva oggi, grazie alla posizione favorevole della luna nel vostro segno che va di pari passo con Mercurio. Quest’aspetto propizia ispirazione e intuizioni preziose. Un periodo di attività intensa vi attende tra fine maggio ed inizio giugno. Tuttavia, mantenetevi in guardia nei confronti delle possibili avversità, soprattutto da parte di chi opera nell’ombra. Potreste essere colpiti a tradimento e soffrire una certa delusione. Non temete però, cari nativi del segno della Vergine, la vostra innata logica vi permetterà di superare brillantemente anche gli ostacoli più estenuanti, come ho sempre sottolineato.

Oroscopo della Bilancia

Il fine settimana offrirà un buon auspicio alla Bilancia grazie a Venere. A partire dal 23, l’amore riceverà ulteriori benefici grazie a Giove, quindi aspettatevi novità. È importante lasciare alle spalle il passato; questo è particolarmente vero per le amicizie che potrebbero diventare sorgenti di conflitto. Il passato non dovrebbe più essere un peso – questo va per tutti, incluso chi ha problemi ancora aperti rappresentati da quel noto nodo al fazzoletto. Lasciate andare tutto, rilassatevi, perché non dovete sprecare tempo con individui che non apprezzano degnamente la vostra attenzione. Fra sabato e domenica, l’amore potrebbe avere motivo di risplendere nuovamente.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, le decisioni individuali sono fondamentali ma guardando le stelle, prevedo buone prospettive per il prossimo futuro. Dalle ultime parti del mese, Venere e Giove non saranno più in opposizione, un fenomeno molto favorevole. Mi sento di dire che vi attende un periodo positivo e, anche se vi fossero delle tensioni, sarà più semplice gestirle. Se l’amore manca nella vostra vita, è il momento di cercarlo. Come ho detto, Venere non sarà più opposta, quindi vedo la possibilità di perdonare e riavvicinarsi a qualcuno con cui avete perso i contatti da tempo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stiamo navigando verso la fine di maggio e l’inizio di giugno che sembrano burrascosi. A questo punto, è fondamentale riflettere se ci sia qualche aspetto inesatto. Forse stai mascherando la tua insoddisfazione, perché qualcuno è stato preferito a te per un incarico rilevante o forse credi di aver perduto un’opportunità. Tuttavia, dovrai apprendere a vivere in una nuova ottica, in contrasto con i giorni passati. Non dimenticare che apprezzi i nuovi traguardi. Questo weekend, sagittario, potrebbe esserci un incontro intrigante che rallegrerà il tuo spirito fra sabato e domenica.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, momentaneamente non è possibile fare una pausa. Vediamo Mercurio, il Sole e Venere tutti favorevoli al tuo segno in questo momento, indicando un periodo di grande impegno. Immagino che gli imprenditori o chiunque nel campo lavorativo che deve dimostrare forza, stia cercando approvazione e successo. Penso che tutto ciò arriverà entro la metà di giugno. Ho già detto che i Capricorni sono stati al centro dell’attenzione da diversi mesi, ma sono anche trainati da una corrente positiva che origina da Giove e Saturno, portando ogni questione pendente a una conclusione. Persino nell’amore, ci potrebbe essere una risoluzione più facile.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario vedrà finalmente la fine di un periodo intricato, particolarmente in ambito sentimentale, al termine del mese. Ricordiamoci che, in un certo senso, ciascuno di noi incontra la propria metà in base al proprio merito. Pertanto, alcuni potrebbero sentirsi chiamati a ravvivare un rapporto affievolito, mentre altri possono annoiarsi o sentirsi soli. Il desiderio imperante è quello del cambiamento. Può manifestarsi anche attraverso il bisogno di intraprendere un viaggio o di liberarsi di una certa monotonia che si è depositata nel corso degli ultimi mesi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, tra fine maggio e i primi giorni di giugno, dovreste prepararvi ad un contrattempo, soprattutto se state pianificando o avviando un nuovo impegno. Potrebbe però mancarvi un quadro chiaro della situazione. È anche molto probabile che un imprevisto in famiglia vi abbia sbilanciato, lasciandovi in qualche modo spossati e sotto pressione. Questo quadro astrale implica, tuttavia, necessità di essere particolarmente prudenti nei rapporti interpersonali. Le tensioni già esistenti corrono il rischio di acuirsi e diventare quasi insopportabili. State cercando chiarezza, e non vi possiamo certo biasimare: non vi accontenterete di risposte evasive.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.