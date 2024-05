Essere personaggi pubblici espone anche a dei pericoli in certe circostanze. Questo è proprio ciò che è accaduto in queste ore ad Ernesto Russo. Il cavaliere di Uomini e Donne, che a breve verrà mandato via a seguito dell’arrivo di pesantissime segnalazioni sul suo conto, si è trovato, suo malgrado, al centro di una truffa. Ecco cosa è successo.

Ecco di che truffa è stato protagonista Ernesto Russo di Uomini e Donne

Dopo la sua cacciata da Uomini e Donne, che andrà in onda nel corso della prossima settimana, che è anche l’ultima in cui il talk show di Maria De Filippi verrà trasmesso prima della pausa estiva, Ernesto Russo è tornato alla sua vita di sempre. Mediante i suoi social, il protagonista è solito condividere alcuni sprazzi delle sue giornate e della sua vita quotidiana.

A quanto pare, la notorietà raggiunta grazie a Uomini e Donne gli è stata utile per incrementare il suo giro di affari e le sue collaborazioni, sta di fatto che l’uomo sta condividendo anche locandine di serate a cui parteciperà in qualità di ospite. A quanto pare, però, oltre che portargli un discreto successo, la notorietà lo ha esposto anche a dei pericoli. Su TikTok, infatti, pare stia girando una truffa che vede come protagonista proprio Ernesto. Alcune persone si stanno spacciando per lui creando un profilo fake, utilizzando le immagini di Russo, e proponendo a delle persone degli investimenti truffa.

Truffa scoperta: la reazione di Ernesto

La notizia, per fortuna, è stata segnalata da alcuni utenti del web che, notando degli strani movimenti, hanno subito provveduto a contattare una persona vicina a Ernesto, ovvero, sua nipote. Questo, dunque, ha consentito anche al diretto interessato di apprendere quello che stesse succedendo.

Nello specifico, pare che lo scopo della truffa fosse finalizzato ad invogliare i fan di Ernesto Russo a spendere del denaro. I suoi sostenitori, credendo di essere stati contattati dal cavaliere in persona, pare sarebbero state incentivate a fare dei regali all’ex volto di Uomini e Donne. Per fortuna, però, sembra che la cosa sia stata bloccata in tempo, tuttavia, non si sa ancora se qualcuno sia davvero caduto in questa trappola.