Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e i colpi di scena non sono assolutamente mancati. Tra gli eventi maggiormente degni di nota c’è stata l’eliminazione di Ernesto Russo a seguito dell’arrivo di svariate segnalazioni. Il cavaliere, dopo essere mandato via, ha dato luogo ad uno sfogo su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

La cacciata di Ernesto Russo da Uomini e Donne

Ernesto Russo non fa più parte del parterre di Uomini e Donne. Il motivo risiede nel fatto che in studio sono sopraggiunte svariate segnalazioni, che hanno reso la sua posizione alquanto particolare. Persone diverse hanno dichiarato di averlo visto insieme ad altre donne. Lui ha provato a difendersi, tuttavia, non è riuscito a dare giustificazioni plausibili, sta di fatto che è stato invitato a lasciare la trasmissione.

La sua uscita di scena ha generato molto clamore, anche perché a centro studio Ernesto è sempre stato in grado di creare delle dinamiche degne di nota. Ad ogni modo, una volta mandato via dalla trasmissione, il cavaliere ha deciso di non restarsene in silenzio, sta di fatto che ha dato luogo ad un commento, piuttosto pungente, mediante i social.

Lo sfogo di Ernesto e il gesto di Mario Cusitore

Attraverso il suo account Instagram, che è privato, Ernesto Russo ha voluto ironizzare su quanto accaduto con una punta di malcontento. Il protagonista, infatti, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno avuto la premura di segnalarlo.

A generare ancora più sgomento, poi, è un like che è comparso al di sotto del post in questione. Pare, infatti, che Mario Cusitore abbia messo “mi piace” al post del suo ex collega di parterre. In effetti, tra i due si era venuta a creare una certa sintonia da quando Ernesto è entrato a far parte del Trono Over ed ha smesso di corteggiare Ida Platano. Inoltre, adesso i due hanno ancora più cose in comune, ovvero, l’essere stati mandati via dal programma a seguito di segnalazioni abbastanza pesanti.