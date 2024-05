Ieri a Uomini e Donne è andata in onda la puntata nella quale Pierpaolo Siano ha dato luogo ad una pesante scenata contro Ida Platano che, al culmine, l’ha portato ad abbandonare la trasmissione. Anche lei, però, era intenzionata ad andare via poiché, dopo tutto quello che è accaduto con entrambi i corteggiatori, non si sarebbe sentita di scegliere nessuno. Ad ogni modo, anche se il trono si è definitivamente concluso, Ida e Pierpaolo stanno continuando a lanciarsi delle stoccate sui social. Ecco cosa è successo.

La stoccata di Pierpaolo a Ida dopo la puntata di UeD

Pierpaolo Siano ha dato luogo ad una pesante sfuriata contro Ida Platano durante la puntata di ieri di UeD. I presenti in studio hanno reputato l’uscita del ragazzo davvero troppo eccessiva, sta di fatto che lo hanno criticato e accusato di non averci mai tenuto davvero ad Ida. Pierpaolo, però, non sembra essere affatto pentito per il suo comportamento.

Il giovane, infatti, in queste ore, ha pubblicato un contenuto su Instagram nel quale ha lanciato una palese stoccata all’ex tronista. Il ragazzo ha esordito scrivendo che il rispetto sia un atto d’amore. A suo avviso, lui ha sempre avuto rispetto sia della Platano, sia di se stesso, proprio per tale ragione, ha preferito andare via nel momento in cui ha avuto la sensazione di essere stato calpestato.

Il pubblico sta con la Platano: i numerosi messaggi di affetto per l’ex tronista

Sempre all’interno della Instagram Storie in questione, però, Pierpaolo Siano ha scritto anche altro. Nello specifico, infatti, ha aggiunto anche la frase “Ciò che semini raccogli“. Anche se il nome di Ida Platano non è stato fatto in maniera esplicita, i riferimenti a lei sono stati assolutamente palesi.

Al di là delle convinzioni di Pierpaolo, però, tantissimi utenti e telespettatori di Uomini e Donne sembrano essere dalla parte di Ida in questa circostanza. La donna, infatti, sta ricevendo tantissimi messaggi di affetto da parte dei suoi fan. Mediante i social, la protagonista sta condividendo solo alcuni dei numerosi direct in cui le persone si congratulano con lei per la splendida donna che è, le augurano di trovare di meglio e la invitano a non rimuginare più sul passato. Tutta questa ondata di affetto, ovviamente, non può che riempire di gioia il cuore della dama.