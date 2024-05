Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato nuovamente del Trono di Ida Platano. Mario Cusitore si è sfogato con la redazione dopo tutto quello che è accaduto, mentre Pierpaolo Siano ha dato luogo ad una scenata contro la tronista. Vediamo tutto quello che è successo.

Mario Cusitore torna alla ribalta, ma Ida non gli crede

La puntata del 14 maggio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco legato a Ida Platano. La donna ha preso visione di un filmato in cui Mario Cusitore si è sfogato con la redazione del programma dopo la scorsa puntata. In tale occasione, il ragazzo ha continuato a tenere fede alle sue dichiarazioni, dicendo di non aver fatto nulla con la donna della segnalazione. Il suo unico errore sarebbe stato quello di comportarsi in maniera ingenua senza badare alle conseguenze delle sue azioni. Mario, poi, ha accusato anche Ida di averlo mortificato davanti a tutti e non lo accetta.

In studio, Ida ha commentato queste affermazioni ed ha detto di non avere nulla da dire a Mario, in quanto non crede più alle sue parole. Purtroppo, la Platano ha ammesso di aver fatto degli errori di valutazione, tuttavia, adesso è il momento di andare avanti. Anche i presenti in studio non hanno creduto alle parole di Mario, eccetto Ernesto Russo che, invece, si è detto molto dispiaciuto per il suo amico.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Pierpaolo Siano mortifica Ida, scoppia il caos a UeD

Successivamente, poi, è stata la volta di Pierpaolo Siano, il quale ha dato luogo ad un vero e proprio show. Il ragazzo, infatti, è entrato in studio dicendo di essere molto arrabbiato con Ida, che lo ha lasciato dietro le quinte per due puntate pensando solo a Mario. Lui si sente la ruota di scorta, cosa che non ha mai fatto nella vita e non farà neppure ora. Il ragazzo, poi, ha anche ammesso di essere un “no” nel caso in cui lei lo scegliesse.

Dinanzi queste parole, però, Ida lo ha subito stoppato dicendogli di non avere affatto intenzione di scegliere. La donna, infatti, era venuta in puntata con l’idea di abbandonare il trono in quanto non vuole accanto a sé neppure una persona come Pierpaolo. Quest’ultimo, allora, si è alzato per salutare Maria De Filippi ed è andato via. Prima di uscire, però, ha detto delle cose molto forti ad Ida, ovvero, le ha detto di imparare a fare la donna e di essere lui a non volere una persona come lei.

I toni e i termini adoperati da Pierpaolo hanno indignato tutto lo studio. Molti dei presenti, infatti, sono intervenuti per inveire contro il ragazzo e difendere Ida. Sia nel parterre femminile, sia in quello maschile, infatti, in tanti hanno speso belle parole per la tronista, dicendole di essersi solo scansata due fossi enormi, in quanto né Mario né Pierpaolo meritavano le sue attenzioni. Ida, alla fine, ha salutato tutti tra le lacrime dicendo di voler abbandonare il trono. Gianni Sperti e Tina Cipollari l’hanno invitata a rimanere in studio, tuttavia, dopo un ballo consolatore con Alessandro Rausa, ha deciso di andare via.