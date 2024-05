Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono stati portati su due isole diverse, a seconda del gruppo di appartenenza. Quello capeggiato da Matilde Brandi, prima leader, è finito su Playa Tristeza, dove le risorse di cibo e di provviste scarseggiano ampiamente. Il gruppo capeggiato dal secondo leader Edoardo Stoppa, invece, è finito su Playa Joya, su cui la musica è completamente differente. C’è da dire, però, che anche qui ci sono alcuni concorrenti in difficoltà.

Matilde Brandi in crisi su Playa Tristeza all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi continua ad esserci la divisione in gruppi. Le due compagini vessano in situazioni del tutto opposte. I residenti di Playa Tristeza, avendo perso la prova durante la puntata di ieri, hanno scoperto, una volta messo piede sulla nuova isola, che le provviste siano davvero scarsissime. All’interno di un baule hanno ritrovato una manciata di riso, che dovrà bastare a tutti per ben 10 giorni, e null’altro.

Se vorranno mangiare, pescare, o fare qualunque altra cosa, i concorrenti dovranno rimboccarsi le maniche. Questa situazione sta già mettendo a dura prova Matilde Brandi che, infatti, ha ammesso che questi giorni da leader saranno davvero difficoltosi per lei. Per carattere, la donna ha svelato di amare dare degli ordini ed organizzare il da farsi. Tuttavia, in un clima così difficile, le cose potrebbero rivelarsi parecchio complicate.

Soddisfazioni e maledizioni su Playa Joya: come l’hanno presa i naufraghi

Passando, invece, ai concorrenti appartenenti al gruppo vincitore, invece, essi hanno avuto la possibilità di sbarcare su un’isola decisamente più accogliente e ricca di cose utili. I protagonisti, infatti, oltre che avere un baule molto più ricco di cibo, hanno a disposizione anche delle attrezzature per rendere la permanenza sull’isola quanto più piacevole possibile.

Il clima sereno e disteso, però, è stato un po’ spazzato via da Aras Senol che, essendo stato colpito dalla maledizione della nuova arrivata Linda Morselli, si è ritrovato a dover vivere per ben 24 ore con una benda sugli occhi. Questo, dunque, lo renderà impossibilitato a pescare e a fare ogni attività utile per se stesso e per il gruppo. Inoltre, i suoi compagni d’avventura sono costretti a badare a lui poiché, non vedendo, non ha la possibilità di fare nulla. I concorrenti riusciranno a superare queste nuove sfide?