É andata in onda eccezionalmente di domenica sera su Canale 5 una delle più attese puntate del Serale di Amici. Il 5 maggio infatti, il pubblico ha potuto seguire le sfide sempre più avvincenti dei giovani talenti del canto e della danza, che si avvicinano a grandi passi al loro traguardo finale. Manca poco meno di una settimana prima di scoprire chi sarà il nuovo vincitore.

Nella semifinale non sono mancate le emozioni, intermezzate come di consueto anche da attimi di puro divertimento. Immancabili i giudici di questa edizione: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, con un ruolo essenziale nella scelta dei ragazzi idonei a proseguire. Le due squadre hanno visto 6 allievi scendere in campo, ma uno di loro è andato a rischio eliminazione.

Amici Semifinale, le tre manches e i finalisti

La ventitreesima edizione di Amici gioca una semifinale con un vero e proprio faccia a faccia. La squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro infatti, è rimasta senza allievi già dalla precedente puntata. La prima manche dunque, è partita con una sfida tra i ragazzi di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quelli di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Sono stati questi ultimi ad avere la peggio, mentre i vincitori ed hanno visto diventare finalista la ballerina Marisol.

Si è passati poi alla seconda manche, che ha avuto come protagonisti ballerini e cantanti rimasti ancora in gara. A vincere sono stati ancora i Zerbi-Cele, che hanno avuto la possibilità di dare un nuovo pass diretto per la finale ad uno dei loro allievi. Questa volta a conquistarselo è stato il ballerino Dustin.

La terza manche ha avuto lo stesso esito, dunque Celentano e Zerbi hanno visto Petit e Holden contendersi la finale. La scelta è ricaduta sul cantante Petit, che si è aggiudicato così la maglia dorata. Il quarto posto per la finale se lo sono giocati a questo punto Sarah, Mida e Holden. Proprio quest’ultimo ha avuto la meglio ed è sicuro di raggiungere la finalissima.

Amici Semifinale, la sfida dei professori e gli ospiti

Tra tensione e sfide, come sempre non sono mancati i sorrisi durante il guanto di sfida dei professori. Nella semifinale Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli hanno scelto di scendere in pista sulle note del famoso Flashdance. Diverso il tono dei bravissimi Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che invece hanno puntato su una coreografia ispirata a Men in Black.

Il momento più esilarante è stato senza dubbio quello in cui Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno cantato “Sarà perché pungiamo” vestendo i panni di buffi ricci. Ancora risate poi, con l’ospite Geppi Cucciari, che ha regalato al pubblico un monologo spassoso. Per la musica invece, sono arrivati gli Articolo 31 e l’ex allievo di Amici e oggi cantante di successo Irama. In questa occasione ha proposto il suo nuovo brano “Galassie”.

Amici Semifinale, ultimo finalista e chi è stato eliminato

Bisognava attendere l’ultima fase della serata per conoscere il verdetto più importante. La sfida finale prevedeva uno scontro tra gli ultimi due allievi ancora in gioco, Mida e Sarah. Uno di loro sarebbe diventato il quinto finalista, mentre per l’altro l’esperienza ad Amici si sarebbe conclusa.

L’esito come sempre, sarebbe arrivato poi in casetta. I giudici però, prima di dare il loro responso, hanno deciso di riunirsi all’esterno e confrontarsi su questa importante decisione. Le difficoltà di scegliere tra uno dei due hanno portato infine, ad una decisione del tutto inaspettata. Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré hanno deciso di non eliminare alcun allievo. Questo significa che la finalissima in onda sabato 18 maggio su Canale 5 vedrà sfidarsi ben 6 finalisti, invece di 5.