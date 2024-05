Si conferma sicuramente uno dei reality show più originali della tv ed è tornato in un format più simile all’originale nell’edizione 2024, dopo un anno di versione rinnovata con al timone Barbara D’Urso. A guidare i giochi de La Pupa e il Secchione, è toccato questa volta ad Enrico Papi, che ha condotto i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei singolari protagonisti.

Alla base del programma, la convivenza tra bizzarre coppie formate da ragazze bellissime e dedite al glamour e giovani studiosi in cerca di un restyling. Erano quattro le coppie rimaste ancora in gara e giunte alla finalissima, andata in onda venerdì 10 maggio. Tra prove divertenti e strafalcioni, si sono contesi la vittoria Annalisa e Finucci, Federica e Candido, Anastasia e Gorrino, Camilla e Valenza.

La Pupa e il Secchione, le sfide e i giochi della finale

La puntata del 10 maggio è iniziata, come di consueto, con un riassunto di ciò che è accaduto in villa nell’ultima settimana. Naturalmente le tensioni si sono fatte sentire tra i concorrenti, che ormai vedevano l’obiettivo della vittoria sempre più vicino. A mostrare una particolare tensione è stata Annalisa, in seguito alle nomination della puntata precedente. Ma le sfide entrano subito nel vivo e pupe e secchioni vengono condotti in spiaggia per trasformarsi in bagnini.

Si prosegue con la prova fitness, che rivela ancora una volta qualche carenza da parte di Gorrino. La sua coppia infatti, si classifica in ultima posizione. A smorzare l’ansia, viene mandato in onda un esilarante gioco della bottiglia, durante il quale pupe e secchioni si sono lasciati andare a qualche bacio e a tante risate.

Tra le altre sfide, la più attesa resta sempre quella iconica del programma: lo Zucca Quiz. Quest’anno nella puntata finale è previsto un vero e proprio test sui miglioramenti culturali delle pupe, tanto che le foto sulle quali avevano commesso gravi errori vengono mostrate nuovamente per constatare i risultati.

La Pupa e il secchione, nuovo look e coppie eliminate

La finale de La Pupa e il Secchione si distingue dalle altre puntate anche per il famoso “glow up” dei concorrenti. I giovani acculturati infatti, non hanno deluso le aspettative e si sono mostrati in studio con un look completamente rinnovato. Nel frattempo la corsa verso il traguardo è andata avanti senza sosta e i risultati dello Zucca Quiz hanno portato a scoprire qual è stata la prima coppia ad essere eliminata. Si tratta di Anastasia e Gorrino, che salutano così per primi il programma.

La parola è passata a quel punto ai giudici Paola Barale, Candida Morvillo ed Aldo Montano, che hanno avuto la possibilità di salvare una delle coppie, da mandare direttamente allo scontro finale. I giurati hanno scelto di premiare Federica e Candido. Non resta che assistere per l’ultima volta alla prova del muro, una vera novità dell’edizione 2024. Le coppie formate da Camilla e Valenza e Annalisa e Finucci si sono sfidate a colpi di nozioni, con i famosi costumi a forma di “X”. I vincitori sono stati proprio Camilla e Valenza, che hanno avuto così la possibilità di giocarsi la vittoria finale.

La Pupa e il Secchione 2024: quale coppia ha vinto

Il reality show di Italia 1 è giunto poi alle sue battute finali, che hanno visto le coppie rimaste in gara sfidarsi nella famosa prova delle affinità, con tanto di nastro gigante. Lo scopo del gioco era sempre quello di indovinare quale sarebbe stata la risposta del proprio partner, questa volta però parlando di carattere e personalità.

Il test si è rivelato una sfida all’ultimo sangue, con tanto di colpi di scena fino agli ultimissimi momenti. Un fatale errore però, è costato molto a Valenza. I vincitori de La Pupa e il Secchione 2024 sono dunque, Candido e Federica, che hanno festeggiato così il traguardo con allegria insieme ai compagni di avventura.