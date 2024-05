Le settimane procedono e le emozioni diventano sempre più intense per i protagonisti de La Pupa e il Secchione. Il reality che unisce i due mondi così distanti, vede le coppie ormai avvicinarsi sempre di più alla vittoria. Mercoledì 8 maggio è andata infatti in onda su Italia Uno la semifinale del programma, dove tensioni e passioni non sono mancate.

In apertura di puntata il recap della settimana ha messo in evidenza diversi malumori, in particolare nati nei confronti di Rifugiato, a detta di molti uno “stratega”. Le prove hanno messo nuovamente a confronto i progressi dei concorrenti, portando infine ad un’ultima eliminazione.

La Pupa e il Secchione, le prove della semifinale

Come sempre non è mancato il divertimento nella puntata della semifinale, durante la quale le coppie de La Pupa e il Secchione sono scese in campo con grinta e determinazione. La prova fitness è un punto fisso della trasmissione e, questa volta, ha riservato una grandissima sorpresa: a qualificarsi primo è stato Valenza.

Per le pupe invece, uno dei veri momenti di difficoltà è stato quello che le ha viste costrette a rinunciare per un’intera giornata al loro amato make-up. Intanto per i secchioni è arrivata anche l’occasione dimostrare il loro potere di seduzione. Per farlo hanno giocato tutte le loro carte cimentandosi nella conquista di una speciale dama, la giudice Paola Barale. Ad avere la meglio sugli altri è stato Gorrino.

Irrinunciabile infine, lo Zucca Quiz, che tra strafalcioni e risate, testa le nozioni che le belle pupe sono riuscite ad apprendere durante la settimana. Si classificano ultime le coppie formate da Rifugiato con Aurora e Gorrino con Anastasia. Saranno proprio loro a doversi sfidare alla prova del muro.

La Pupa e il Secchione, scoppia l’amore

Il pubblico ed i giudici aspettavano con ansia che l’amore sbocciasse in villa ed il momento a quanto pare è arrivato. Le cotte sono state un tema portante della puntata, tra dichiarazioni inaspettate e due di picche. A confessare un sentimento speciale per Anastasia è stato Candido, ma anche Finucci ha confermato un interesse per la sua Annalisa.

Se tra questi ultimi un feeling sembra essere nato, per Candido non va nel migliore dei modi. Prima delle nomination infatti, viene rivelata la reazione di Anastasia, che non si aspettava da parte del secchione un trasporto di questo tipo. La pupa infatti, risponde di provare per lui soltanto una simpatia e di vederlo come un amico.

La Pupa e il Secchione, la prova del muro

L’ultima parte della puntata vede le pupe e i secchioni che hanno ottenuto risultati più scarsi nello Zucca Quiz giocarsi la permanenza nel programma con la prova del muro. Come sempre, in questo caso, a contare sono nozioni culturali e di bellezza, delle quali bisogna dare dimostrazione rispondendo ad un quiz con un costume a forma di “X”. Tra Aurora e Rifugiato e Anastasia e Gorrino ad avere la peggio sono i primi, che dovranno quindi contendersi il loro posto con Annalisa e Finucci alla prova delle affinità.

La Pupa e il Secchione, coppia eliminata e finalisti

Come da tradizione, la puntata de La Pupa e il Secchione si è conclusa con la prova delle affinità. Durante questa sfida, le due coppie sono state sottoposte a diversi quesiti, dei indovinare la risposta del proprio partner. Dopo una prima fase di apparente parità, gli errori hanno portato ad essere sempre più avvolti dai nastri giganti Aurora e Rifugiato.

Sono proprio loro infatti, ad essere eliminati ad un passo dalla finale. Diventano finalisti quindi: Valenza e Camilla, Anastasia e Gorrino, Federica e Candido, Annalisa e Finucci. Per loro la prossima puntata sarà la più importante. A giudicarli, anche nella finale, ci saranno Aldo Montano, Candida Morvillo e Paola Barale.