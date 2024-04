Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 1 maggio 2024.

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi il focus dovrebbe essere sul lavoro, considerando che presto Giove sarà molto favorevole. Sono fermamente convinto che queste siano stelle potenti e influenti, capaci di agevolare sia coloro che stanno pianificando un nuovo ambito lavorativo sia coloro che ambiscono a risolvere vecchie questioni irrisolte. Le opportunità sembrano davvero aperte e ciò vale anche per l’universo affettivo. Le coppie in procinto di ufficializzare la loro unione potrebbero trovare il momento adatto. Questa congiunzione astrale stimola una significativa energia per rilanciarsi e porsi nuovi obiettivi.

Oroscopo del Toro

Oggi, quelli nati sotto il segno del Toro affronteranno una luna discordante. Nonostante tutto, il Toro è celebre per la sua inesauribile pazienza. In effetti, il Sole e Mercurio sono energici in questo momento, con Venere e Giove accomunati nello stesso segno. Tuttavia, non bisogna eccedere; quindi, se qualcuno si trova a lavorare in un team che sembra aver perso il suo scopo, o dove non si sente accolto, è possibile che decida di dire ‘basta’ entro la metà del mese. Questa insoddisfazione sarà particularly evidente nel primo giorno di maggio.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli si concentrano sulla sfera lavorativa, non a caso questa fase coincide con la Giornata del Lavoro. Sarà proprio a partire da sabato 25 che Giove si posizionerà nel loro segno, un evento che offre l’opportunità ideale per riflettere e definire le future intenzioni. Certamente la luna in trigono regala suggestioni uniche e non va trascurata la ripresa anche del settore amoroso. Anche chi ha affrontato una rottura sentimentale avrà l’occasione di elaborare e superare tale circostanza.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del segno del Cancro, sarebbe proprio opportuno che risolviate alcune questioni lavorative pendenti, specialmente se di recente avete avuto una sorta di battaglia di potere con un superiore o avete affrontato alcuni conflitti. Aprile è stato un mese sfidante e con Mercurio ancora in opposizione fino al 15, dovreste concentrarvi nel cercare di curare vecchie ferite. È probabile che resti un po’ di impetuosità e nervosismo con Marte non proprio in una posizione favorevole. Tuttavia, ricordate che avete molti pianeti dalla vostra parte – il Sole, Venere e Giove, quindi non preoccupatevi. Potrete sicuramente navigare tra le difficoltà e scoprire o riscoprire la soluzione ai vostri problemi.

Oroscopo del Leone

Il Leone potrebbe sentirsi molto ansioso oggi, proprio a causa della Luna che si trova in opposizione. Il settore lavorativo potrebbe dar luogo a numerose incertezze. Tuttavia, prima di risolvere queste questioni, sarebbe opportuno affrontare eventuali dispute familiari o questioni ereditarie ancora in sospeso. Anche in ambito sentimentale, la situazione potrebbe non essere del tutto tranquilla, con Venere in dissonanza almeno fino al 23 del mese. Mantenete la calma e non cadete in provocazioni; con i nati sotto il segno del Toro, dello Scorpione e dell’Acquario potrebbero insorgere dubbi o malintesi.

Oroscopo della Vergine

Per il segno della Vergine si prospetta un periodo di grande significato con l’influenza di piani celesti come il sole, Venere e Giove tutti in moto. Questo spiega perché la voglia di cambiare, di non restare immobile, è così forte. Possiamo tranquillamente affermare che l’incertezza presente durante i momenti più difficili, come quelli di marzo e aprile, adesso è minore. Tuttavia, persiste un filo di rammarico, soprattutto per coloro che avevano puntato su figure affidabili nella loro vita che si sono rivelate deludenti. Queste figure possono essere membri della famiglia, soci o collaboratori. Ma ricordiamo che, in fondo, ognuno di noi può contare solo su se stesso. Pertanto è essenziale comprendere che il punto fermo della tua vita deve essere tu stesso.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, Aprile è risultato un periodo impegnativo. Comunque, Maggio porta con sé l’opportunità di lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato, e forse permette di risolvere alcune controversie. Questo perché Venere e Marte si sono mossi in opposizione, creando una situazione molto differente rispetto all’inizio di Aprile, quando le tensioni erano al picco massimo. Comunque, permettimi di sottolineare che sarà necessario adoperarsi per mantenere saggezza ed equilibrio, in modo da evitare ulteriori imprevisti, soprattutto se ti trovi a dover fronteggiare delle accuse o se si profilano delle discussioni. Mercurio in opposizione simbolizza proprio tale scenario.

Oroscopo dello Scorpione

Il periodo amoroso per gli Scorpioni è carico di criticità, o potrebbe semplicemente essere che non ci sia abbastanza spazio per l’affetto a causa di Venere e Giove in opposizione. Ma non temere, questo clima di tensione durerà solo per un breve periodo. Mi sembra plausibile che alcuni Scorpioni siano impegnati in impegni di lavoro personali, che li tengono occupati fino alla seconda parte del mese, limitando la loro disponibilità emotiva. Oggi, la luna non è dalla nostra parte, suggerendo la possibilità di affrontare provocazioni che dobbiamo controllare per evitare che le tensioni si scatenino per motivi superficiali.

Oroscopo del Sagittario

Mercurio e Venere si presentano in un aspetto complice per il Sagittario, e Marte si mostra in modo attivo. Questa combinazione non è da sottovalutare e molti Sagittari, in attesa dell’imminente arrivo di Giove, stanno cercando maggior chiarezza nel settore lavorativo, dove le frustrazioni sono possibili. Il Sagittario, noto per la sua natura avventurosa e pionieristica, desidera che tali attributi siano apprezzati. Chi ha lavorato duramente nella sua carriera e ha dimostrato il suo valore potrebbe rimanere sorpreso se i suoi sforzi passano inosservati. Fortunatamente, la Luna è oggi favorevole. Consiglio in campo amoroso di trovare la chiarezza, in particolare a coloro che stanno vivendo una relazione turbolenta. Entro il 23, potrebbero sorgere delle questioni complesse da dover risolvere.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è evidente che con ogni passo avanti aumenta la tua visibilità, e con esso arrivano più complicazioni e responsabilità, che possono essere impegnative da gestire. Tuttavia, maggio rappresenta il culmine di un progetto importante. Quindi, se hai riscontrato tensioni, battute d’arresto o hai aspettato a lungo una risposta, sappi che sta arrivando. Ad aprile, consigliavo di rimanere calmi e non reagire impulsivamente. Per maggio, il consiglio è di affrettarsi, perché c’è la possibilità di trovare una soluzione a qualunque situazione entro il 23. L’unico avvertimento che mi sento di dare è quello di stare attenti alle persone ambigue e non sincere. Mercurio è dissonante almeno fino al 15 del mese, un chiaro segnale di cautela. Non tutti i tuoi soci o collaboratori sono necessariamente alleati. Questo messaggio è particolarmente importante per chi possiede una propria attività.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario dovrà accettare qualche turbolenza in campo amoroso, con un forte richiamo alla libertà. Potrebbe sorgere l’impulso di intraprendere un viaggio in solitaria. Non sorprende se sentimenti nuovi emergono in modo un po’ torbido, inaspettato. Tuttavia, mi aspetto un momento di recupero entro la fine del mese, in particolare sul fronte lavorativo. Alcune situazioni si sono rese più complesse da gestire e tollerare, nonostante una viva aspirazione al cambiamento.

Oroscopo dei Pesci

Soffia un vento favorevole per i Pesci, con Venere, Giove e il Sole che abbracciano il vostro segno con benevolenza. L’aggiunta di Saturno e Urano crea un cocktail esplosivo che determina maggio come il mese ideale per prendere decisioni cruciali. Le prossime tre settimane risulteranno decisive, specialmente per coloro che stanno ponderando un cambiamento di lavoro o che pensano di dichiararsi in amore. L’energia iniziale è alta e un augurio particolarmente propizio arriva con la Luna che sarà nel vostro segno venerdì e sabato. Vedrete opportunità nel più piccolo degli indizi, quindi tieni gli occhi aperti. Inoltre, fate affidamento sulle vostre intuizioni e persino sulle premonizioni: i sogni talvolta sussurrano grandi consigli!

