Pechino Express, chi è stato eliminato nell’ottava tappa

La Rotta del Dragone è il percorso che i protagonisti di Pechino Express si sono trovati ad affrontare, seguendo le tappe che li portano di volta in volta a scoprire chi per primo potrà raggiungere il traguardo finale. Nell’ottava puntata l’avventuroso viaggio è ripartito nuovamente dallo Sri Lanka, con soltanto cinque coppie rimaste in gara.

Le prime in classifica, le Amiche, hanno avuto dunque la possibilità di ottenere un vantaggio sul tempo e di assegnare un malus, che hanno deciso di dare ai Fratm. Le tensioni tuttavia, sembrano farsi sentire fin da subito, portando alcune delle coppie a litigare: le Ballerine, i Pasticcieri e i Fratm.

Pechino Express, le prime prove dell’ottava puntata

Il faro di Galle è il punto di partenza della nuova tappa, che vede le coppie alle prese con la prima difficile prova: scattare un selfie con un’onda. Una missione che sembra più che mai complicata perché il mare in quel momento era completamente piatto. I Pasticcieri approfittano dell’incontro con le Amiche e dello smartphone per chiedere di poter fotografare la mappa, un gesto che costerà ai fratelli la punizione di arrivare ultimi al Libro Rosso. Nel frattempo, per poter raggiungere il primo traguardo, i concorrenti sono costretti a mangiare delle pietanze molto piccanti.

Pechino Express, classifica provvisoria e Prova degli Elefanti

Dopo i primi ostacoli, Costantino della Gherardesca fa il punto della situazione. La classifica provvisoria vede per primi i Pasticcieri, seguiti da Italia Argentina e Ballerine e Amiche in terza posizione. Sono le prime tre coppie ad aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla prova vantaggio.

É il suggestivo momento della Prova degli Elefanti, che vede i concorrenti impegnati a reggere un vassoio con della frutta difendendola dagli animali in un percorso ad ostacoli, dopo aver risposto a delle domande poste da Fru. Dopo la punizione dei Pasticcieri, sono Ballerine, Fratm e Amiche a giocarsi la vittoria. Nonostante alcune cadute e qualche imprevisto, la missione viene completata più velocemente dalle Amiche. Gli altri invece, restituiscono a Costantino la mappa.

Le vincitrici sono chiamate ad assegnare un nuovo malus, il “singhiozzo”, ossia l’obbligo di fermarsi nella gara ogni volta che si riceve la telefonata di Costantino. Le Amiche decidono di assegnarlo a Italia Argentina.

Pechino Express, chi ha vinto l’ottava tappa

Ad essere maggiormente in difficoltà a proseguire il viaggio sono Italia Argentina, che oltretutto avevano iniziato la loro avventura con uno spiacevole incidente per Antonella Fiordelisi. La modella si era mostrata infatti, con un labbro molto gonfio a causa di una probabile puntura di insetto. Risentono della fatica anche le Ballerine, che nonostante siano legate da una profonda amicizia, si ritrovano spesso con pareri contrastanti che le dividono. Maddalena addirittura per un tratto della gara non ha voglia di rivolgere la parola a Meghan.

Il percorso si conclude in una location molto suggestiva, una prigione abbandonata nella città di Kandy, capitale dell’ultimo Re dello Sri Lanka. Proprio qui Costantino della Gherardesca rivela alle coppie il risultato della classifica. I primi ad essere arrivati sono i Pasticcieri, che si aggiudicano così la vittoria dell’ottava puntata.

Pechino Express, chi è stato eliminato nell’ottava tappa

Finiscono a rischio eliminazione per essere arrivati ultimi in classifica i Fratm e le Ballerine. La decisione dei fratelli Pasticcieri ricade sull’eliminazione dei Fratm, il cui destino dipende come sempre dalla Busta Nera. In questo caso la puntata si rivela eliminatoria, perciò Artem ed Antonio Orefice sono costretti a dover dire addio per sempre all’avventura di Pechino Express. L’appuntamento è con la semifinale del 2 Maggio.