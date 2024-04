Non ci sono buone notizie, purtroppo per quanto riguarda il trono di Ida Platano a Uomini e Donne. Le ultime anticipazioni, riferite alla registrazione del 23 aprile, rivelano che la donna ha abbandonato, almeno per il momento, il suo percorso. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

Nuovo fallimento in amore per Ida Platano: anche Pierpaolo lascia UeD

Maria De Filippi sta dedicando davvero tanto tempo alla trattazione del percorso di Ida Platano. La donna, purtroppo, non è riuscita ad avere molta fortuna in amore all’interno della trasmissione, ma un po’ in generale nella sua vita. Tutti ricorderanno la sua fallimentare esperienza con Riccardo Guarnieri, o quella più recente con Alessandro Vicinanza.

Ponendola sul trono, dunque, la conduttrice sperava che le cose potessero cambiare ma, a quanto pare, non è così. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, infatti, rivelano che Ida Platano nelle prossime puntate abbandonerà il trono. Dopo la cacciata di Mario Cusitore a seguito della conferma della segnalazione sul suo conto, sarà Pierpaolo Siano ad andare via. Il cavaliere prenderà la parola per sbottare contro Ida e accusarla di averlo preso solo in giro reputandolo la ruota di scorta di Mario. Il ragazzo deciderà di andare via in quanto, anche in caso di scelta in suo favore, lui le risponderebbe di “no” poiché sentirebbe di essere un ripiego.

Ida Platano va via per sempre da Uomini e Donne o ci sarà qualche colpo di scena?

A nulla serviranno i tentativi di Ida Platano di distendere la situazione, pertanto, la donna scoppierà in lacrime, saluterà tutti, ringraziando soprattutto Maria per aver creduto in lei, ancora una volta, e lascerà lo studio. La notizia della chiusura del suo trono non verrà data con ufficialità, pertanto, è probabile che nelle registrazioni della prossima settimana ci sarà qualche colpo di scena. Ad ogni modo, per il momento la donna è rimasta senza corteggiatori, e conoscerne dei nuovi, a circa un mese dalla fine del programma, sembra una cosa davvero inutile e ridicola.

Nel frattempo, sui social tutto tace. Ida Platano non ha commentato in nessun modo quello che si è verificato nel corso dell’ultima registrazione di UeD, neppure in modo velato. Pierpaolo Siano, dal canto suo, si è limitato a condividere sui social solo pubblicità legate al suo lavoro da DJ, mentre Mario Cusitore è totalmente sparito da diversi giorni. Il ragazzo continua ad essere inondato di insulti e di brutte frasi, pertanto, per il momento ha preferito darsi per “disperso”. Ora, dunque, bisognerà capire che succederà ad Ida, tornerà nella prossima stagione nel parterre del Trono Over, proseguirà il suo trono attuale richiamando i suoi corteggiatori, oppure andrà davvero via per sempre? Non resta che attendere le prossime puntate di UeD per scoprirlo.