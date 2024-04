Un’ex autrice di Uomini e Donne, e altri programmi di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a TV Blog in cui ha svelato degli inediti retroscena sulla padrona di casa di diverse trasmissioni Mediaset, e non solo. La persona in questione ha parlato anche di UeD, facendo delle confessioni in merito, stiamo parlando di Vanessa Collini Sermoneta, che ha lavorato al fianco della De Filippi per 28 anni.

I retroscena su Maria De Filippi di un’ex autrice e collaboratrice

Aveva solo 20 anni quando Vanessa Collini Sermoneta entrò nel mondo di Maria De Filippi. La sua carriera è cominciata facendo il pubblico parlante di Amici. Con il passare del tempo, poi, è stata assunta dalla Fascino ed ha iniziato a lavorare al fianco di Queen Mary. Con la donna si è sempre trovata bene, anche se non ha potuto fare a meno di ammettere che Maria sia una vera e propria macchina da guerra sul lavoro, sta di fatto che è particolarmente difficile starle dietro. Proprio per tale ragione nel 2020 decise di lasciare il lavoro in quanto non riusciva più a conciliare gli impegni professionali con quelli familiari.

Vanessa ha ammesso che lavorare per Maria De Filippi vuol dire farlo 7 giorni su 7, per circa 12 ore al giorno. Il 2 settembre 2020 la donna si sposò, e il giorno prima ha lavorato fino alle 18:00, mentre il giorno seguente al matrimonio alle 11:00 era già operativa in ufficio. Questi ritmi, dunque, co il tempo sono diventati insostenibili. La donna, poi, ha svelato anche dei retroscena sulla conduttrice. Nello specifico, Vanessa le ha dedicato un libro che si intitola “Figli di Maria” in cui ha definito la presentatrice una “Belva”. Questo perché nel lavoro è estremamente esigente. Maria è sempre disposta ad ascoltare il parere degli altri e confrontarsi, tuttavia, quando le cose non vanno esattamente nel modo in cui dice lei, capita che dia di matto. In diverse occasioni, infatti, le è capitato di ricevere telefonate furiose della De Filippi in cui urlava e sbraitava contro lo staff. Per questo il termine “Belva” le è sembrato sempre azzeccato.

Alcune rivelazioni su Uomini e Donne e ciò che va in onda

Passando a Uomini e Donne, invece, Vanessa ha raccontato di essere molto legata a tale programma, in quanto è stata presente sin dalla sua prima puntata. A tal riguardo, ha ammesso di essersi affezionata ad alcuni protagonisti in particolare, tra cui Tina Cipollari, Claudia Montanarini, Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli, in quanto ha iniziato questa avventura proprio con loro.

Con il tempo, però, si è molto legata anche a volti come Giuseppe Lago, Anna Munafò e altri. Malgrado sia molto affezionata a UeD, però, l’ex autrice ha svelato che, da quando ha lasciato la Fascino, ha smesso di guardarlo. In merito a chi definisce trash i programmi della De Filippi, Vanessa ha spiegato che la conduttrice si limita a dare al pubblico ciò che il pubblico vuole vedere. Per rendere il concetto ancora più esplicito, la donna ha spiegato che, se le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ad esempio, non venissero seguite così tanto, non le manderebbero in onda. Tutto, dunque, è perfettamente studiato per soddisfare le esigenze del target di riferimento.