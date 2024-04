Ultimo daytime di Amici 23 per questa settimana, questo pomeriggio venerdì 12 aprile 2024, su Canale 5. Mancano ormai poche ore all’appuntamento con la quarta puntata del serale del sabato… Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore agli allievi della scuola più famosa d’Italia? Saranno giunti dei nuovi guanti di sfida in vista della puntata? Gaia sarà riuscita a chiarire con i suoi compagni? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, Sarah si sente inutile

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 è iniziata con un momento di sconforto di Sarah. La cantante ha deciso di sfogarsi con la sua amica Marisol. A lei ha detto di voler dare tanto. Spesso si vede inutile. Vede gli altri, cantanti e ballerini, superiori a lei. Per questo si sente a terra…

Messaggi anonimi, nulla per Sarah: la reazione

Continuano i messaggi anonimi nella bottiglia. Vediamo che cosa hanno scritto e a chi:

Lil Jolie ha ricevuto un messaggio con scritto che è una matta a cui non si può non volere bene. La persona vorrebbe essere nella sua mente per capire che cosa succede in lei quando non parla. Lil pensa sia una chiave di lettura molto interessante. E’ stata Sarah . Poi le è stato scritto che è vera, se stessa, a prescindere da tutto, senza paura di condividere le sue opinioni.

Sarah ha ricevuto una scatola vuota, per lei nessun messaggio nella bottiglia! Inizialmente gli allievi si sono messi a ridere per la scena ma la realtà è stata che la cantante ci è rimasta molto male ed ha lasciato la gradinata in lacrime. La cantante si è rifugiata in bagno ed è stata raggiunta da Marisol. Poco dopo, Sarah è tornata tra gli altri ragazzi visibilmente delusa da quanto accaduto.

Gaia ha cercato di rimediare, andando a prendere il messaggio per Sarah che però non aveva consegnato. Sarah intanto si è sfogata con tutti dicendo che non si sente fondamentale per nessuno nella casetta e per questo motivo sta male, come se fosse solo una in più.

Sofia si è pentita di non aver scritto nulla a Sarah che è uno dei suoi punti fondamentali in casetta, fin dai primi mesi dell’inizio del percorso. Con lei ha parlato di tutto, di cose che nessuno sa di lei, a parte Marisol. Sofia ha chiesto scusa ed era dispiaciuta per quello che è successo. Il pensiero di Sofia è stato condiviso anche da Marisol. L’accaduto ha fatto rimanere male la ballerina perché la conosce e sa che non se lo merita.

Gaia ha consegnato il biglietto a Sarah ma la cantante ha deciso non leggerlo ad alta voce perché non era in un mood positivo. Sarah è quindi tornata in bagno dove si è asciugate le lacrime.

Poco dopo, Sarah ha spiegato di fare fatica ad aprirsi, anche con Marisol e Sofia con cui ha un legame più forte. Credeva di aver stretto altri bei rapporti ultimamente ma pensa di essersi fatte solo delle illusioni. Questa è una situazione che si porta dietro da tempo e che la soffrire tanto. Un peso che non la fa stare affatto bene. Dopo questo sfogo, Sarah è andata in giardino e si è messa a lavorare al computer.

L’umore negativo di Sarah: “cos’ho sbagliato?”

L’umore della giovane concorrente non è cambiato nemmeno il giorno dopo. In sala relax, Mida ha deciso di abbracciarla mentre era impegnata al pc. Poi Sarah è andata a lezione con la vocal coach che ha subito capito che la ragazza non sta attraversando un momento semplice.

Sarah ha spiegato di non sentirsi ben integrata nel gruppo nonostante siano tante persone, nonostante siano tanti mesi che vive insieme agli altri. La cantante ha detto che era già successa questa cosa a Natale. La situazione la fa mettere in dubbio come persona e questo non è bello. Lei ha provato a farsi qualche domanda, anche fuori da Amici, e si chiedeva se lei si starebbe simpatica. All’interno della casetta non si sente cercata dagli altri. Lei cercherebbe persone come Gaia o come Martina che sono solari e fanno ridere…

La vocal coach ha detto a Sarah che farsi queste domande alla sua età è sano. La cantante però ha paura delle risposte che si da. Non la fanno stare bene.

Una lettera per Lil Jolie

Qualche giorno fa in casetta è arrivata una lettera per Lil Jolie che lei ha deciso di leggere insieme a Gaia. A scrivere è stata Vale, la sua migliore amica. Davvero molto bella le parole della ragazza per Lil, tanto da far trasparire il loro solido legame anche ai telespettatori. La cantante ha spiegato che la sua amica è l’unica persona che riesce a leggerle dentro.

Un incontro speciale per i ragazzi

Gli allievi di Amici hanno avuto modo di fare un incontro molto speciale. In studio hanno guardato il trailer di Medley, un cortometraggio realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. I ragazzi hanno poi incontrato una rappresentante della Polizia. Gli allievi hanno avuto modo di esprimere i loro pensieri sul corto visto.