L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Raffaella Scuotto ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha iniziato a soddisfare le curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti, naturalmente, la giovane ha risposto a divere cose inerenti il talk show di Maria De Filippi e il suo rapporto con Brando Ephrikian. Ad ogni modo, tra le varie cose dette, la giovane ha parlato anche del suo lavoro, che ha sempre generato una certa curiosità nei follower.

Cosa è successo al lavoro di Raffaella Scuotto dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, si sa, oltre che essere un luogo in cui cimentarsi in una nuova esperienza e trovare l’amore, è anche un posto che dona tantissima visibilità. Sono numerose, infatti, le persone che negli anni hanno sfruttato il programma principalmente per questa ragione. Ad ogni modo, anche chi vi partecipa in maniera sincera e leale può trarne dei vantaggi inaspettati.

Questo pare sia proprio il caso di Raffaella Scuotto. La ragazza, in una scorsa puntata del talk show, aveva dichiarato di aver perso il lavoro, soprattutto a causa delle numerose trasferte da Napoli a Roma per partecipare alla trasmissione. La giovane non aveva mai approfondito la faccenda, mentre adesso ha deciso di entrare un po’ più nel vivo. In particolare, ha ammesso che prima lavorava come commessa per Intimissimi. Adesso, invece, grazie a UeD, e alla notorietà che ha ottenuto, ha intrapreso la carriera di fotomodella.

Grande momento per Raffaella e confessioni sul rapporto con Brando Ephrikian

Raffaella sta realizzando tantissimi shooting fotografici che la stanno rendendo molto felice ed orgogliosa. Proprio di recente, infatti, ha pubblicato un commento nel quale ha ammesso di essere grata alla vita per tutte le splendide cose che sta vivendo attualmente.

Per quanto riguarda il suo rapporto con Brando, invece, le cose vanno a gonfie vele, malgrado in molti li critichino per non vedersi quasi mai, se non per occasioni lavorative. La ragazza, allora, ci ha tenuto a fare una precisazione. Lei e Brando hanno scelto di viversi questa storia in modo maturo, senza correre e senza fare passi affrettati. Proprio per tale ragione, entrambi hanno deciso di tirare un po’ il freno e lasciare che le cose vadano da sé. Sul vedersi, purtroppo, è vero che non lo fanno abbastanza, ma purtroppo non è semplice riuscire a conciliare i loro impegni con la lontananza. Ad ogni modo, tempo al tempo, se son rose fioriranno.