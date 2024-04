Ha preso il via mercoledì 10 aprile in prima serata su Canale 5 la nuova attesissima edizione de La Pupa e il Secchione. Il reality show misto a game ha visto tornare questa volta al timone lo storico primo conduttore Enrico Papi, che si mise in gioco con la trasmissione al suo esordio nel 2006.

Come sempre protagoniste sono le bizzarre coppie, composte in questo caso come da programma classico, da bellissime ragazze e da giovani studiosi e con poca esperienza nelle relazioni. Insieme a loro, a comporre il cast anche tre giurati d’eccezione, che valutano performance e affinità e contribuiscono nel “formare” i ragazzi: Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. Tante le novità che riguardano La Pupa e il Secchione, dal format alle sfide, fino ai giochi finali. La prima puntata ha visto già una prima coppia uscire dal reality.

Le coppie e le sfide della prima puntata

Dopo l’esperienza della versione “Show” condotta da Barbara D’Urso, con Enrico Papi si torna nuovamente al format di Endemol Shine originario, questa volta con un’alternanza tra spezzoni di puntate registrate su un palco all’aperto e vita nella villa. L’avventura de La Pupa e il Secchione è partita con 18 concorrenti, che fin dalle prime battute del programma, sono stati abbinati per formare le 9 coppie.

Nascono così quelle di: Alessio Pino con Virginia, Pio Savelli con Noemi, Andrea Valenza con Camilla, Pestarino con Annalisa, Federico Rifugiato con Aurora, Federico Gorrino con Anastasia, Candido con Federica, Gianluca Leonardo con Rosaria e Sciamanna con Swami.

Tante le sfide che i protagonisti si trovano ad affrontare, compreso il famoso “Zucca Quiz” o le prove dedicate al fitness. Il percorso è appena iniziato, ma i ragazzi hanno ben presto dovuto scendere in pista con nozioni di cultura generale e durissimi allenamenti fisici. Si aggiungono a questi anche due nuovi test, la Sfida del Muro e il Gioco delle Affinità, che decretano poi chi dovrà uscire da La Pupa e il Secchione. Sono state 3 le coppie a rischiare l’eliminazione nella prima puntata.

Chi ha vinto la prima sfida finale

La nuova impostazione del programma ha visto arrivare nella prima serata in fondo alla classifica la coppia formata da Candido e Federica. Si salvano invece, grazie alla decisione della giuria, Camilla e Valenza, apprezzati per la speciale connessione amichevole che son riusciti fin da subito a stabilire. Si guadagnano così l’immunità e quindi la possibilità di restare in gioco.

Il momento delle nomination delle coppie invece, decreta gli sfidanti votati dalla maggioranza: Swami e Sciamanna e Pino e Virginia. I quattro, a detta di tutti, non sono riusciti a trovare un feeling e sembrano non essersi integrati nelle dinamiche del reality. Swami e Sciamanna contro Pino e Virginia si contendono la permanenza nella Sfida del muro, durante la rivelano le loro conoscenze in ambito cultura e gossip, dando poi una risposta su tre opzioni e lanciando il partner verso il muro vestito da “X” per selezionare la scelta.

Passano la prova Virginia e Pino, che grazie al maggior numero di risposte corrette si salvano, lasciando quindi alla prova finale Swami e Sciamanna contro Candido e Federica.

Chi è stato eliminato nella prima puntata de La Pupa e il Secchione

Nella sfida delle affinità, i protagonisti cercano di indovinare le risposte della partner, mentre vengono avvolti in dei nastri giganti ad ogni errore. Finiscono “impacchettati” Swami e Sciamanna, che sono costretti così ad abbandonare La Pupa e il Secchione. Si salvano per poco e proseguono nel gioco invece, Candido e Federica. Nella prossima puntata ulteriori sfide vedranno scontrarsi le coppie, che durante il percorso verranno eliminate una per volta fino a raggiungere la vittoria finale.