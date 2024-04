Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 19 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il prossimo weekend si apre con energia e attività, senza dubbio spronato dalla tua stagione prediletta, la primavera. Sembrerebbe tu non voglia più fermarti, un atteggiamento che sicuramente porterà benefici a coloro che hanno piani in cantiere. Anche se ci potrebbe essere un ostacolo temporaneo, sia esso personale, fisico o di altra natura, sappi che da giugno le cose miglioreranno notevolmente. Quindi, non c’è motivo di preoccuparsi se hai in programma un evento o se aspetti delle novità per l’estate, queste non rischieranno di essere messe in ombra. A partire da ora, ti consiglio di prestare un’attenzione particolare non solo alle questioni lavorative, ma anche al tuo benessere fisico.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, ti direi: Toro, lasciare il passato al passato può essere difficile per una persona come te, che tende a cercare la pace. Potresti sembrare svogliato, ma la tua natura non ti permette di rimanere inattivo. Questa contraddizione può portare a complicazioni, perché ti trovi ad avanzare dei progetti pensando ‘Ma perché mi sto cacciando in questo?’. Tuttavia, questo è un anno significativo per chi ha fatto degli errori e desidera sistemare le cose, ma anche per chi vuole intraprendere qualcosa di nuovo. Inoltre, entro il 7 maggio arriveranno delle risposte rilevanti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, apri gli occhi perché funesti contrattempi potrebbero nascere all’inizio della settimana, molto probabilmente a causa di individui che tendono a darti fastidio. Chi sono questi individui che persistono nel disturbarti? Senz’altro, coloro che rifiutano tutto per principio o chi si oppone a ogni forma di novità, senza motivo. È importante notare che per coloro nati a marzo, che hanno vissuto un significativo allontanamento dal partner, stanno ora tentando di ricostituire il loro legame. Tuttavia, se questo legame coinvolge una persona riluttante al cambiamento, allora un consiglio per te: è il momento di dire addio, senza risentimento.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’astrologia suggerisce che i prossimi tre giorni dovrebbero essere affrontati con una mentalità positiva. Comprendo che possa esserci una certa tensione interiore, dato che Mercurio non è favorevole e Venere non sembra essere dalla tua parte. Tuttavia, ricorda, come avevo già preannunciato, dal 16 iniziano a vibrare energie differenti. Potresti iniziare a percepire dei cambiamenti, forse anche un possibile miglioramento nella tua situazione lavorativa. Quindi, se tu hai svolto diligentemente il tuo compito o possiedi delle idee innovative, il consiglio è di essere pronto a mostrare la tua disponibilità. E infine, se devi concludere una trattativa, tieni a mente che maggio è un periodo chiave per te.

Oroscopo del Leone

Leone, le discussioni emergono solo quando qualcuno ti oppone resistenza. Non è questione di voler dominare su tutti, tuttavia, quando senti parlare in modo poco sensato o quando noti individui che stanno deviando dal corretto, senti l’impellente necessità di chiedere una pausa per riflettere se si sta percorrendo il sentiero giusto. Quando interagisci con individui non proprio equilibrati o forse un po’ suscettibili, la possibilità di irritarti diviene raddoppiata. Le relazioni che prendono forma nel presente sono cruciali per il futuro, ma c’è chi si trova sospeso tra due legami affettivi, ed entro maggio dovrà prendere una decisiva decisione.

Oroscopo della Vergine

Per i nativi della Vergine, l’aspetto lavorativo sembra sempre prevalere su ogni altra cosa. È impensabile che un Vergine stia bene solo con l’affetto e le emozioni amorose, privo di considerazioni terrene. Questo perché spesso i nati sotto i segni terreni ritengono che l’amore non può sopravvivere senza una stabilità economica. In altre parole, se un Vergine avesse una relazione stupenda con una persona ma dovesse affrontare problemi finanziari, potrebbe generarsi una tensione anche nel legame stesso. Benché ti esprimi solo quando è fondamentale, potrebbe sorgere la necessità di doverti proteggere da commenti pungenti o insinuazioni malevole.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, la Bilancia risente in maniera positiva dell’influenza lunare. Infatti, tra ora e giugno si prospettano sviluppi favorevoli per diverse questioni. L’impulso al cambiamento è nettamente avvertibile, così come la necessità di far capire a chi ti aveva sottovalutato che le tue decisioni non sono sempre già dettate da altri. Confermi infatti ancora una volta che, nonostante la tua gentilezza, sei dotato di un forte spirito di iniziativa. Durante questo periodo, tuttavia, prenderanno avvio nuove relazioni con un pizzico di scetticismo a causa di Venere in opposizione. Per la stessa ragione, è importante trattare con cura ed equilibrio le storie pregresse.

Oroscopo dello Scorpione

L’intenso Scorpione sta dando del suo meglio per mantenere la calma. Tuttavia, alcuni individui controversi potrebbero creare tensioni. Se stai attualmente prendendo parte a attività che ti stanno a cuore e vi è un critico particolarmente rigido, o qualcuno si oppone a te, naturalmente ciò potrebbe scatenare la tua ira. Potrei suggerire che chiunque soffra a causa di questa situazione si assuma la responsabilità, dato che nessuno ti ha obbligato a fare delle scelte che ora coinvolgono un confronto frontale con persone estranee che, come accennavo prima, possono esprimere giudizi critici. Per i single è un periodo di riflessione e valutazione.

Oroscopo del Sagittario

Sei un fiero Sagittario, un segno zodiacale energico che valorizza la sincerità e la chiarezza. E quando un argomento o un attività ti appassionano, bruci come una fiamma intensa. Riveli una certa avversione per tutto ciò che provoca ritardi, malumori o tensioni. In tale contesto, vorresti avventurarti in nuovi amori, a patto che il tuo partner risponda alle tue aspettative. Se ciò non avviene, la tua irritazione si fa sentire. In questo periodo, come Sagittario, cercate di aver accanto a voi individui decisi e indipendenti, che possano alleviare i vostri oneri e innalzarsi verso l’alto. Considerate la Domenica come il momento perfetto per fare chiarezza su ciò che ancora non ha trovato una definizione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la calma sta ritornando lentamente, una conferma è già giunta, e altre seguiranno. Sostanzialmente, un periodo di ansie riguardanti l’ambito familiare o problemi tangibili si concluderà definitivamente entro le prime settimane di maggio. Tuttavia, come ti ho illustrato già dal 16, alcune situationi stanno migliorando. Senz’altro, però, devi ancora segnare un colpo, soprattutto in affetti. Da un po’ di tempo sei esasperato nel dover ripetere le solite questioni, ed ora aneli ad individuare un punto di svolta.

Oroscopo dell’Acquario

Per voi Acquario, giornate molto intense vi attendono. L’influenza avversa di Giove suggerisce però che potreste sentire stanchezza e nervosismo. Dall’approssimarsi di giugno c’è la possibilità che siate spinti ad avviare un nuovo cammino sentimentale. Se sussistono attriti con i parenti, mi raccomando, fate il possibile per risolverli. Dal punto di vista affettivo, non escludo che possano emergere nuove opportunità, anche di tipo occasionale. Al momento potreste avere l’impressione di sovrastimare alcune persone che invece, con l’arrivo di maggio, presenteranno aspetti diversi.

Oroscopo dei Pesci

Per il segno dei Pesci, il fine settimana si conclude con un lieve senso di incertezza. Marte nel tuo segno potrebbe creare una certa insoddisfazione, accompagnata però da un desiderio di rispondere tono su tono a chi in passato potrebbe aver minimizzato il tuo valore. Ricorda, il tuo spirito è delicato ed emotivo. Le relazioni con Vergine e Gemelli possono essere talvolta tese, ma anche eccitanti finché non si scivola nel territorio delle controversie. Le connessioni personali sono di grande valore in questo periodo e il mese di Maggio porterà grandi risposte. Alcuni Pesci hanno già ricevuto esperienze positive nel campo lavorativo, altri seguiranno a Maggio.

