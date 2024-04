La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una scelta. Una coppia del Trono Over, infatti, ha deciso di abbandonare la trasmissione insieme. Il momento è stato molto toccante e sincero, sta di fatto che si sono commossi tutti. Anche Maria De Filippi si è detta particolarmente contenta per quanto accaduto.

Scoppia l’amore tra Maura e Gianluca a Uomini e Donne

Nella puntata del 16 aprile di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena. Maura e Gianluca hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme. La conduttrice ha chiesto ai due di accomodarsi al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi. La prima a parlare è stata la dama, la quale ha ammesso che il cavaliere sia riuscito a leggerle l’anima e ad abbattere tutte le barriere che lei si era costruita con il tempo per non farsi ferire.

La donna, poi, ha aggiunto che Gianluca sia bravissimo a corteggiarla, anche se con cose semplici. In alcune occasioni le ha preparato dei dolci, poi le ha fatto recapitare la colazione in camerino e un giorno le mandò anche 100 messaggi del buon giorno. Dopo aver fatto queste confessioni, la protagonista ha chiesto al suo interlocutore di intervenire.

Gianluca, allora, ha preso la parola ed ha ammesso di essere particolarmente preso da Maura, cosa che lo spaventa non poco. A fargli scattare quel qualcosa in più è stato un bacio che i due si sono scambiati e che l’ha messo davvero K.O. Gianni Sperti non ha potuto fare a meno di intervenire dicendo che si stesse parlando di amore in quanto le emozioni fossero visibili a tutti.

Tutti commossi: la reazione di Maria De Filippi

Ad un certo punto, poi, Maura ha chiesto di uscire per andare a prendere un bicchiere d’acqua. Dopo poco tempo, ha fatto entrare in studio una torta con su scritto: “Vivimi senza paura“. Dopo è partita la musica con la canzone di Laura Pausini, Maura è scesa dalle scale con dei palloncini rossi a forma di cuore e gli è andata in contro. Gianluca si è commosso, così i due si sono abbracciati, baciati e hanno ballato sotto le note della romantica canzone.

I presenti in studio sono rimasti spiazzati da quanto accaduto. Tutti, infatti, si sono alzati in piedi ed hanno partecipato all’evento con dei calorosi applausi. Al termine del blocco, poi, Gianni e Tina hanno fatto i complimenti ai due ragazzi per essersi comportati in modo sincero e aver costruito qualcosa di importante. Anche Maria De Filippi si è detta felice per loro, sta di fatto che li ha invitati a restare fino alla fine della puntata.