La puntata del 15 aprile di Uomini e Donne è cominciata con Ida Platano al centro dell’attenzione. I due corteggiatori hanno deciso di farle delle sorprese per dimostrarle il loro interesse e per invitarla a non lasciare il programma. Successivamente, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo.

I gesti di Mario e Pierpaolo per riconquistare Ida a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Ida Platano era molto più serena. Mario Cusitore si è recato dalla donna subito dopo la scorsa registrazione. In tale occasione, il ragazzo le ha detto di mettere da parte i loro rancori. Lei è stata titubante, così lui ha provato a convincerla dicendole di essere sotto un treno per lei e di pensarla continuamente.

Successivamente è andato in onda quello che ha fatto Pierpaolo Siano. Lui è andato da lei a Brescia e la donna è rimasta piacevolmente colpita. A spiazzarla, però, è stato il fatto che Pierpaolo avesse deciso di dormire a Brescia per presentarsi da lei anche il giorno seguente mentre la donna era al lavoro. Lei è rimasta contentissima, sta di fatto che non ha esitato ad esternare la sua soddisfazione. Entrambi i corteggiatori hanno detto a Ida che, nel caso in cui decidesse di lasciare il trono, sarebbero disposti a seguirla fuori.

Ida prende una decisione, i corteggiatori fanno un regalo con gaffe

In studio, poi, i tre protagonisti si sono confrontati faccia a faccia. Specie Pierpaolo si è detto molto emozionato per le esterne fatta. In seguito, poi, le ha detto di averla pensata di continuo dopo quello che è successo. Ida ha ammesso di aver percepito un Pierpaolo diverso, molto più aperto e propenso nei suoi riguardi, sta di fatto che ha deciso di non andare via, almeno per il momento.

A quel punto, allora, ha preso la parola Mario, il quale ha detto a Ida che, quindi, è rimasta solo per il gesto di Pierpaolo. Lei ha ammesso che le si sono smosse delle cose con i gesti di entrambi i corteggiatori, anche se Pierpaolo l’ha colpita di più. La Platano ha detto di essere rimasta colpita da alcuni messaggi ricevuti da Mario, il quale le ha scritto cose importanti in questa settimana, come ad esempio quella di desiderare di addormentarsi e svegliarsi accanto a lei. Al termine del discorso, però, Mario è apparso piuttosto deluso, in quanto non capisce il senso della sua presenza dato che gli appare evidente la sua preferenza per Pierpaolo.

Entrambi i corteggiatori, poi, hanno portato una torta per Ida dato che il giorno prima è stato il suo compleanno. La torta di Mario è stata personalizzata, con tanto di riproduzioni sia sua sia della tronista, cosa che ha fatto molto ridere. La torta di Pierpaolo, invece, è stata molto più piccola. Sui regali, invece, i due hanno fatto una sorta di gaffe. Entrambi, infatti, li hanno acquistati presso la stessa gioielleria, cosa he generato ilarità. Cusitore, però, ha optato per un anello, mentre Siano per un bracciale. Alla fine la tronista ha voluto ballare con il primo.