Sonia Bruganelli ha risposto alle domande dello staff dell’Isola dei Famosi in merito al reality show, ma non solo. La donna ha fatto anche delle riflessioni private in merito a questo genere di programma. Nel corso della breve intervista, non sono mancate stoccate ai naufraghi. Ecco cosa ha detto.

La stoccata di Sonia Bruganelli contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi

L’approccio che sta adoperando Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi è decisamente differente da quello adoperato per il Grande Fratello. In quell’occasione, infatti, era molto più diretta e pungente, mentre adesso pare che i suoi interventi siano filtrati dalla necessità dei vertici aziendali di assumere un profilo più basso e professionale nei programmi tv.

Ad ogni modo, nel corso di un’intervista con lo staff della produzione, la Bruganelli si è lasciata andare un po’ di più. In particolar modo, la donna ha ammesso di reputare il comportamento dei naufraghi in questa prima settimana di Isola alquanto propositivo. Tutti si stanno dando da fare, hanno voglia di pescare, di procacciare del cibo e di collaborare per il bene comune. A suo avviso, però, il loro temperamento è un po’ troppo eccessivo, forse stanno calcando un po’ troppo la mano. Presto, infatti, crede che il tutto si esaurirà in un nulla di fatto.

Sonia all’Isola? La risposta lapidaria, e altre curiosità

Sonia, poi, ha svelato se parteciperebbe mai come concorrente dell’Isola dei Famosi, ed ha detto che non lo farebbe mai. Il motivo principale risiede nel fatto che avrebbe troppa paura di soffrire la fame. In seguito, poi, ha detto quali siano le caratteristiche di un naufrago perfetto secondo lei, ovvero: discrezione, intelligenza e bellezza. Gli oggetti essenziali che per lei non dovrebbero mancare su un’Isola deserta, invece, sono: un buon libro, il filo interdentale e gli occhiali da sole.

Nel corso dell’intervista, poi, Sonia Bruganelli è entrata un po’ più nelle faccende personali, sta di fatto che ha svelato le sue esperienze wild. A tal riguardo, ha ammesso di preferire le vacanze ricche di confort. Ad ogni modo, quando era più giovane, ha avuto delle esperienze avventurose ma, in genere, non sono una cosa che preferisce.