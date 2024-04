Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 15 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 15 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Le configurazioni astrali dell’Ariete sono rilevanti, tuttavia, l’allineamento Marte-Saturno suona un campanello d’allarme: occorre evitare di strafare. La potenza di questo cielo impetuoso e combattivo può minare la salute fisica, perciò chi ha avuto problemi di salute tra gennaio e febbraio dovrebbe evitare di correre rischi. Voglio ricordarvi che martedì e mercoledì, ossia il 16 e il 17, mostreranno l’influenza positiva del Sole, della Luna, di Mercurio e di Venere. La mia filosofia astrologica è sempre orientata verso l’ottimismo e cerco di aiutare le persone ad anticipare e gestire gli eventi preferibilmente che attendere passivamente che accadano. Pertanto, chi desidera fare una richiesta o iniziare qualcosa, farebbe bene a pianificare attentamente le attività per martedì e mercoledì.

Oroscopo del Toro

Toro, è indubbio che stai attraversando un periodo burrascoso, intriso di tensioni e dissensi. Pare che tu sia costretto a difenderti da individui che non sembrano sostenerti sinceramente. Talvolta, rimetterti in sesto e rafforzare il tuo spirito richiede non solo un coraggio immenso, ma anche quella indomita ostinazione che ti caratterizza. Ciò nonostante, ricordati sempre che sei tu a detenere il controllo delle tue scelte e della tua capacità di innovare. Magari è il momento di impiegare le tue risorse, includendo eventuali risparmi, in un modo diverso rispetto al passato, considerando che alcuni dei tuoi progetti potrebbero aver subito delle modifiche. Questa è una tematica che ho affrontato anche nel mio libro. La presenza di Giove nel tuo segno simboleggia proprio la capacità di riconoscere quali situazioni non stanno procedendo nel modo migliore, e quindi, chi si è sorpreso a sentire un calo tra febbraio e marzo, deve comprendere che questo periodo ha soltanto evidenziato problemi preesistenti. Però nel 2023 riuscirai a liberarti di un peso che ti opprime, ed è fondamentale. Ecco perché, a seguito di una temporanea fase negativa, ti aspetta un nuovo percorso intriso di positività.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, presto avete tre giorni importanti guidati dalla luna che potenzieranno gli spostamenti, i contatti e le relazioni amorose. Siate pronti, perché come molti altri segni zodiacali, avete la possibilità di raccolta di frutti tra martedì e mercoledì. Questo contesto favorisce anche incontri significativi. Perciò, chi è in cerca dell’anima gemella dovrebbe cogliere l’opportunità! Le stelle sembrano allineate a favore, quindi incoraggio chi ha sperimentato un marzo poco felice sul fronte sentimentale a mettersi in gioco di nuovo.

Oroscopo del Cancro

Luna ancora presente nel tuo segno, mia adorata Cancerina, per questo avvio di settimana. Come ho illustrato nella giornata di ieri, l’astro notturno nel tuo cielo zodiacale ha il potere di amplificare le tue percezioni ed emozioni, ma è altrettanto capace di provocare tensioni. Quindi, quei Cancerini che ultimamente hanno dovuto fronteggiare delle difficoltà o gestire qualcuno dal comportamento ambiguo e poco chiaro, probabilmente hanno già rafforzato le proprie difese. Non dimenticare, oggi come ieri, l’importanza di concederti un momento di relax – lo stomaco potrebbe essere il tuo punto sensibile.

Oroscopo del Leone

Leone, da domani la posizione della luna favorirà il tuo segno. Martedì e mercoledì saranno giornate particolarmente fruttuose in cui potrai ottenere di più. Potrai affrontare degli avversari e da giugno avrai l’opportunità di emergere in una competizione. Segni come i gemelli, il sagittario e l’ariete rappresentano potenziali sfide per te, anche all’interno del nucleo familiare. Vediamo un’importante decisione economica all’orizzonte. Chi si trova a gestire due dinamiche sentimentali contemporaneamente non potrà continuare ancora a lungo: si renderà necessaria una scelta.

Oroscopo della Vergine

Vergine, un velo di nervosismo e un pizzico di imbarazzo potrebbe aleggiare se devi mettere un punto ad un progetto o incontrare individui che attendono un tuo riscontro tra oggi e domani. Ne avevo discusso nel mio volume. Avevo anticipato che i nati sotto il segno della Vergine avrebbero dovuto risolvere una questione di natura economica o professionale. Ora, l’età gioca un ruolo cruciale in questo scenario. I più giovani cercano rassicurazioni, mentre coloro che hanno già vissuto e ricevuto molte conferme nella vita, probabilmente voltano pagina e si sottoporranno ad un nuovo esame di sé.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, l’arrivo del termine del mese si preannuncia vantaggioso, inoltre a partire da giugno ci si aspettano degli sviluppi significativi. Qui è importante comprendere da dove provieni, per esempio, i lavoratori autonomi che per lungo tempo hanno assunto ruoli subordinati potrebbero godere di un certo merito, potrebbero ottenere un tipo di valorizzazione nella carriera entro giugno-luglio. I più giovani che attualmente non hanno un impiego potrebbero fare domande e potrebbero già sentire alcune vibrazioni positive entro l’estate. Oltre a ciò, naturalmente, i sentimenti necessitano protezione. Questo è un momento nel quale sarebbe utile distaccarsi da un passato che non attira più, anche se vi sono presenze del passato o ex che generano complessità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, si prevede un avvio di settimana peculiare. Le giornate potrebbero sembrare un po’ pesanti e il senso di disordine potrebbe persistere almeno fino a mercoledì. È possibile che tu, in particolare se il tuo compleanno ricorre a fine ottobre o inizio novembre, ti senta agitato o preoccupato di non riuscire a risolvere una situazione complessa. Potrebbe esserci in vista una sfida legata a un cambiamento di programma o progetto. La tua visione o idea potrebbe dover subire un’alterazione, magari a livello di titolo o di presentazione, sebbene la sua essenza resti inalterata. Se ti accorgi di essere troppo annoiato, stai attento, questo potrebbe riflettersi sulla tua sfera sentimentale.

Oroscopo del Sagittario

Caro amico del Sagittario, il tuo periodo è pervaso di energia potente che dovrai utilizzare per conquistare un successo del quale nessuno potrà privarti. Lo che ami in questo momento celeste, per come ti riguarda, è l’opportunità di lavorare su progetti ambiziosi, stendere nuove alleanze e concentrarti su ciò che risulta di importanza primaria da fare. Tuttavia, è fondamentale ricordare che le stelle determinano tempi ben precisi: una decisione dovrà essere presa entro la conclusione di maggio.

Oroscopo del Capricorno

Lunedì si presenta leggermente teso per i Capricorno, come già accaduto tra il 7 e il 9 aprile, potresti sentirti un filo agitato; possibili inquietudini anche nel corso dello scorso sabato. Tuttavia, a partire da domani queste pressioni inizieranno a dissolversi. Se sei in attesa di un riscontro, auspico possa giungere tra giovedì e venerdì, periodo che sembra promettere soluzioni per questioni in sospeso e conflitti. Per quanto riguarda l’amore, è in fase di graduale ripresa, ma confesso che, al momento, non sembra essere l’aspetto prioritario per i nati sotto il segno del Capricorno.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, potreste riscontrare qualche perplessità. Ci potrebbe essere l’opportunità di riesaminare un contratto o un accordo, forse dovreste anche considerare l’opzione di avventurarvi in nuovi progetti. Alcuni di voi, nati sotto il segno dell’Acquario, potrebbero iniziare una nuova partnership nella metà successiva dell’anno. Sembra che ci siano individui che non valutano a sufficienza i vostri sforzi, e questo non è corretto. Siete persone autentiche che non cercano di apparire più di quello che siete. Spesso, tale atteggiamento può essere frainteso dagli altri. Tuttavia, vi conforta sapere che l’amore è sempre a portata di mano per essere riconquistato.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il periodo che stai attraversando fino a mercoledì richiede coraggio e determinazione. Sul fronte lavorativo, se c’è un negoziato in sospeso, fai sentire la tua voce e tenta di raggiungere un accordo entro la fine di maggio. Se registri una certa apatia, potrebbe essere camuffata da un generale senso di insoddisfazione. Riguardo la sfera sentimentale, che tu sia interessato a qualcuno o tu debba risolvere un piccolo problema, questo lunedì sembra essere il giorno giusto per agire. La luna è dalla tua parte e ti donerà un senso di ottimismo.

