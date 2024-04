La Rotta del Dragone è entrata ormai nel vivo del suo percorso, mentre i concorrenti di Pechino Express proseguono il loro viaggio concludendo nella sesta puntata la loro tappa in Laos. Questa volta le coppie rimaste in gara si trovano ad affrontare sfide inaspettate, a cominciare dalla scelta dello “scoppiamento”, comunicato proprio all’inizio dai conduttori Costantino della Gherardesca e Fru.

Vengono abbinati così: Artem e Megan, Fabio e Damiano, Maddalena C. e Maddalena S., Antonio e Barbara, Massimiliano ed Estefania, Antonella ed Eleonora. Partono con 15 e 10 minuti di ritardo per mano di Italia Argentina le coppie formate da Artem e Megan e Antonio e Barbara. I primi malumori non hanno tardato ad arrivare e segnano inevitabilmente il corso di questa movimentata tappa di Pechino Express.

Pechino Express, prove ed immunità della sesta tappa

Il primo scoglio incontrato dalle coppie è la prova delle campane, che devono essere trasportate evitando che facciano rumore. Tutti risentono della difficoltà, ma alla fine tutti riescono a superarle. Si respira tensione tra Artem e Megan, che passano la notte separati per decisione di lui, che preferisce lasciare alla ragazza la sua privacy e non scatenare possibili gelosie della fidanzata. Antonella ed Estefania invece, seppur divise cercano di collaborare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Parte la corsa al libro rosso, che questa volta costa ai concorrenti ben 15 chilometri in bicicletta. Una sfida che crea non pochi intoppi ad alcune delle coppie, mentre vede trionfare “le Maddalene”. Le seguono a ruota Barbara e Antonio e si ricongiungono le Amiche, mentre si si riuniscono dopo di loro i Caressa e le Ballerine. Ultimi arrivati sono i Pasticceri. Si aggiudicano la vittoria proprio le ex compagne di Amici, ma in questo caso non si guadagnano l’immunità: per loro è previsto soltanto un posto in più in classifica.

La nuova coppia e la prova dei Sette Mostri

Le difficoltà che le coppie devono affrontare nell’ultima tappa in Laos sono soltanto all’inizio. Si unisce a loro infatti, la coppia dei Lumaconi, formata da Dario Vergassola e Maria Rosa Petolicchio, ex concorrenti notoriamente lenti. Gli altri riusciranno a salvarsi solo se li supereranno di almeno mezz’ora. Arriva poi il momento della prova più temuta di Pechino Express: i Sette Mostri.

I concorrenti si ritrovano a dover assaggiare i piatti più assurdi, mentre Italia Argentina, penalizzate dalle Ballerine, sono costrette a ripetere la prova per ben due volte. Per molti di loro la sfida si rivela insostenibile, tanto da dover vomitare ciò che era presente sul piatto. Tra le portate più disgustose, il sangue cotto, il serpente e la placenta di mucca.

Chi è stato eliminato da Pechino Express

Superati i Sette Mostri, le coppie devono pensare soltanto alla corsa verso il Libro Rosso. Un colpo di fortuna porta i Pasticceri a trovare un velocissimo autostop, che contribuisce a farli raggiungere per primi l’obiettivo finale. Sono proprio loro quindi, a vincere la puntata, mentre i Lumaconi non smentiscono la loro nomina.

Nonostante la lentezza però, c’è qualcuno che non è riuscito ad arrivare 30 minuti prima di loro: i Caressa e le Amiche. Sono i Pasticceri a quel punto, a dover scegliere chi rischia l’eliminazione. I fratelli chef non hanno dubbi e decidono di giocare di strategia eliminando coloro che ritengono più forti, i Caressa. L’esito finale della gara però, spetta sempre alla busta nera che offre la possibilità di rimanere in gioco. La tappa si rivela tuttavia eliminatoria, dunque padre e figlia sono costretti a terminare il loro lungo viaggio in Laos. Un duro colpo che non lascia il telecronista indifferente, tanto da decidere di non rivolgere neppure l’ultimo saluto ai Pasticceri prima di andare via.