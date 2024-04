Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi sono sbarcati in Honduras due nuovi concorrenti, ovvero Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. Specie sul primo, però,. sono emersi dei retroscena davvero incresciosi risalenti a poco prima di fare il suo sbarco in Honduras. Ecco cosa è successo.

I retroscena su Francesco Benigno prima dell’Isola dei Famosi

L’attore Francesco Benigno è entrato a far parte ufficialmente del cast dell’Isola dei Famosi a partire dalla puntata di ieri. Fino a un po’ di giorni fa, però, il protagonista si era reso protagonista di alcuni interventi poco carini nei riguardi delle dinamiche del reality show.

In particolare, nel rispondere ad alcuni attacchi sui social, l’attore aveva sbandierato alcuni accordi privati che pare ci siano stati tra lui e gli autori della trasmissione. Un utente, infatti, lo aveva criticato per non essere sbarcato sull’Isola lunedì scorso, in occasione della prima puntata. Ebbene, l’attore aveva replicato dicendo che lui sarebbe sbarcato nella messa in onda di giovedì, anche se la puntata di lunedì gli sarebbe stata comunque pagata. Questo, a dimostrazione del fatto che lui fosse un concorrente privilegiato rispetto agli altri.

Post rimosso e attacchi del web contro Francesco

Queste parole, chiaramente, hanno generato un certo sgomento. Molto probabilmente, anche il diretto interessato deve essersi reso conto di aver detto delle cose che, molto probabilmente, avrebbe fatto meglio a tenere nascoste.

Proprio per tale motivo, poco prima di iniziare la sua avventura all’interno del reality show, pare Francesco Benigno abbia cancellato tutte le prove di questi commenti poco carini. Gli utenti del web più attenti, però, sono comunque riusciti ad immortalare alcuni dei suoi interventi, rendendoli pubblici proprio in occasione del suo ingresso nel programma. Anche al di sotto dei suoi recenti post pubblicati durante la puntata di ieri dell’Isola, svariati utenti si sono scagliati contro di lui. Questo, dunque, potrebbe pregiudicare la sua esperienza?