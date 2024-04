É partita con tempi e modalità distinte l’avventura in Honduras per i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. Nella prima puntata la padrona di casa Vladimir Luxuria, fin da subito pienamente a proprio agio nel suo ruolo, ha accolto su due diverse spiagge i “nip” e i “vip”. Sono stati proprio i primi a dover prendere confidenza in anticipo con la nuova esperienza, restando fino alla seconda puntata distanti dai concorrenti famosi.

Giovedì 11 aprile, con la seconda puntata, le dinamiche sono entrate già nel vivo del gioco. I naufraghi sono scesi in campo con prove fisiche piuttosto dure che hanno portato alla scelta dei nominati a rischio di eliminazione. Nel frattempo, a scombussolare il clima anche due nuovi arrivi.

Isola dei Famosi: prove e sfide della seconda puntata

Il primo momento di tensione della serata è stato il “rito della Salvacion”, con il quale l’inviata Elenoire Casalegno ha tagliato la corda dei naufraghi che finiscono al televoto per aver ottenuto le minori preferenze tra i nominati. Tocca quindi a Luce Caponegro ed Artur Dainese sfidarsi nella prova dell’apnea, che decreta la sconfitta della prima. L’ex attrice quindi, sarà la prima a finire a rischio di eliminazione diretta.

Gli altri naufraghi, nel corso della puntata, si sono invece sfidati per contendersi il ruolo di leader. Arrivano a giocarsi la vittoria Edoardo Stoppa per gli uomini e Valentina Vezzali per le donne. A trionfare è proprio l’inviato di Striscia la Notizia, che si guadagna la sua prima collana di questa edizione.

Chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi

Dalle prime battute della serata, si scopre che il destino dei naufraghi nominati non è ancora così sfortunato. Si trattava infatti, di una puntata non eliminatoria, che non prevedeva quindi alcuna uscita. Luce Caponegro, dopo aver perso il confronto con Artur, finisce dritta al televoto insieme agli altri tre naufraghi che hanno ottenuto il maggior numero di nomination.

Chi è stato nominato nella puntata di giovedì

Grazie a degli scontri con i naufraghi nip, che giungono a Playa Coco per unirsi al gruppo, ottengono l’immunità Marina Suma, Alvina, Matilde Brandi e Pietro Fanelli. I concorrenti scelgono i loro potenziali eliminati quindi, tra coloro che sono rimasti nominabili. Ottengono il maggior numero di voti e vanno in nomination: Khady, Peppe di Napoli e Samuel Peron, a cui si aggiunge Luce.

Nuovi naufraghi e ritirati all’Isola dei Famosi

La puntata di giovedì 11 aprile ha portato con sé anche una grande novità. Due naufraghi si aggiungono al cast che sembrava ormai completo, il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi e l’attore Francesco Benigno. Entrambi hanno scelto di affrontare due grandi paure per partecipare all’Isola dei famosi, il primo quella dell’aereo e il secondo quella dell’acqua.

Una brutta sorpresa invece, è stata l’assenza di due concorrenti che si è fatta subito visibile. Un collegamento di Vladimir Luxuria con loro poi, ha dato la motivazione che tutti aspettavano. Aras Senol e Greta Zuccarello sono risultati positivi al Covid, perciò sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente il gioco per curarsi in isolamento. Una volta guariti dovrebbero raggiungere i loro compagni. Sorte diversa e più triste è toccata alla giovane Miss Italia Francesca Bergesio. A causa di un brutto incidente, la modella si è infortunata alla gamba e deve perciò, dire per sempre addio alla sua Isola, nel dispiacere generale dei naufraghi.