Da Alcuni giorni si vocifera di una possibile crisi tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. In queste ore, però, le notizie stanno diventando sempre più consistenti, al punto da ipotizzare che il cavaliere abbia addirittura tradito la sua compagna. Ecco cosa è emerso.

Pesante segnalazione su Alessandro Vicinanza: ha tradito Roberta Di Padua?

Ieri, Roberta Di Padua si è resa protagonista di alcuni interventi sui social in cui ha lasciato trapelare un certo malumore e disappunto per alcune situazioni vissute. La donna, però, non ha fatto nessun riferimento esplicito alla sua vita sentimentale.

Dopo i suoi interventi, però, in rete hanno iniziato a circolare delle notizie piuttosto interessanti in merito ad una possibile crisi con Alessandro. In queste ore, poi, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato addirittura una segnalazione ricevuta da una sua fan. La persona in questione ha dichiarato di conoscere Alessandro e di sapere che, in questo periodo, abbia “i piedi in più scarpe“.

Roberta scopre tutto e lascia Alessandro?

L’autrice della segnalazione ha preferito rimanere anonima, onde evitare di incorrere in problemi con il ragazzo. Ad ogni modo, se questa indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, vorrebbe poter dire che Alessandro ha tradito Roberta che, una volta scoperte le sue magagne, avrebbe preso la decisione di lasciarlo e di sfogarsi sui social in modo criptico.

Il tutto è davvero molto strano, in quanto fino a pochi giorni fa i due sembravano felicemente fidanzati. Inoltre, in queste ore si vocifera anche di un possibile ritorno di Alessandro a Uomini e Donne tra un po’ di tempo. Che, dunque, la loro storia sia giunta davvero al capolinea?

